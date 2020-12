Mini-EM ohne Deutsche

Düsseldorf.Wenn Europas Turn-Elite im türkischen Mersin an die Geräte geht, sind die deutschen Asse bestenfalls Zuschauer am Livestream. Wie zahlreiche Topnationen – darunter auch Titelverteidiger Russland – verzichtet der Deutsche Turner-Bund (DTB) auf die Entsendung seiner Athleten zur Europameisterschaft. „Wir stellen die Gesundheit über eine sportliche Teilnahme“, sagte DTB-Sportdirektor Wolfgang Willam vor der Donnerstag beginnenden EM.

Nachdem er schon die WM in Stuttgart im Vorjahr wegen einer Schulter-Verletzung verpasst hatte, ist die EM-Absage für Marcel Nguyen ein weiterer Rückschlag. Auch DM im November war wegen der Corona-Pandemie kurzfristig ausgefallen. So wäre der Olympia-Zweite von 2012 bei der EM gern dabei gewesen, zeigt aber auch Verständnis: „Zurzeit gibt es wichtigere Dinge.“ Vor Ort müssen Trainer, Turner und Offizielle strenge Corona-Regeln beachten und bewegen sich in einer Blase zwischen Hotel und desinfizierten Turngeräten. dpa

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 10.12.2020