MisslungenerTest-Wettkampf

Nach der monatelangen Wettkampfpause ist der erste Testwettkampf für den aus Bad Mergentheim stammenden Zehnkämpfer Tim Nowak misslungen. Der 24-Jährige, der für den SSV Ulm 1846 startet, musste in der Auftaktdisziplin (110-Meter-Hürden) bereits nach der zweiten Hürde passen.

Den Vierkampf in Neuwied (Rheinland-Pfalz) gewann Lokalmatador Kai Kazmirekt mit 3393 Punkten vor Nowaks Teamkollegen Mathias Brugger (3312), der vor dem abschließenden 300-Meter-Lauf sogar noch in Führung gelegen war.

Den Vierkampf der Frauen über 100-Meter-Hürden, Hochsprung, Speerwurf und 200-Meter-Sprint gewann die frühere Vize-Weltmeisterin Carolin Schäfer mit 3 807 Punkten vor Sophie Weißenberg (3 598) und Anna Maiwald (3 575).

Seinen ersten Zehnkampf in diesem Jahr hat Tim Nowak für die Deutschen Mehrkampfmeisterschaften am 22./23. August in Vaterstetten geplant. ptt

© Fränkische Nachrichten, Montag, 20.07.2020