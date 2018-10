Mit „DD“ auf Höhenflug

Didier Deschamps bei der Ehrung als Welttrainer des Jahres in London. © dpa

Paris.Das Magazin „France Football“ sinnierte, wie lange ein Fußball-Weltmeister ungeschlagen bleiben kann. Die Zeitung „Le Figaro“ würdigte und feierte Titeltrainer Didier Deschamps an dessen 50. Geburtstag über eine ganze Seite. Wovon Joachim Löw im Moment nur träumen kann, soll für die Équipe Tricolore auch nach dem hochbrisanten Klassiker gegen den schwer kriselnden Ex-Weltmeister Deutschland an diesem Dienstag (20.45 Uhr) weitergehen.

„Gegen Deutschland zu spielen, bedeutet immer sehr viel“, betonte Frankreichs Mittelfeldroutinier Blaise Matuidi. „Deutschland wird die Verhältnisse sehr schnell wieder geraderücken wollen“, meinte Abwehrspieler Lucas Hernandez: „Sie werden alles daran setzen, ihren Fans zu zeigen, dass sie die Wende schaffen wollen.“

Die Franzosen werden aber erst recht alles daran setzen, den Vorteil Heimkulisse zu nutzen, Deutschland in der Nations League an den Abgrund zu schießen und die eigenen Wohlfühlwochen zu verlängern. Seit 14 Spielen ist die Mannschaft um Superstars wie Kylian Mbappé, Paul Pogba, Antoine Griezmann oder den bei der WM fehlenden Dimitri Payet schon ungeschlagen. Die bis dato letzte Niederlage kassierte das Team von Deschamps am 23. März mit einem 2:3 gegen Kolumbien.

Neuaufbau ohne Kompromisse

Der Rest ist bekannt. Frankreich sicherte sich nach zwanzig Jahren den zweiten WM-Titel. Ein langfristiger und auch kompromissloser Aufbau mit Disziplin-Fanatiker Deschamps an der Führungsspitze brachte den so ersehnten Erfolg. Das Tief, durch das sich die deutsche Auswahl seit der WM in Russland quält, hatten die Franzosen zuvor über mehrere Jahre durchgemacht. Deschamps, Welt- und Europameister-Kapitän als Spieler 1998 und 2000, will nun auch zum Doppeltriumph als Trainer greifen. An der Fortsetzung seiner Amtszeit seit 2012 ließ er nach dem WM-Gewinn keinen Zweifel. „DD“ machte die Grande Nation wieder zur fußballerischen 1A-Nation.

Das bisher letzte Duell im Stade de France hatten die Franzosen mit 2:0 gewonnen. Am Abend des 13. November 2015 geriet der Fußball durch die Terrorattacken in Paris und am Stadion in Saint-Denis aber zur Nebensache. dpa

