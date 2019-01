Mit der Leistung sehr zufrieden

„Alpha Fighters Kämpfer“ Christian Kremer von der Grünsfelder Kampfsportschmiede errang am Wochenende in der s.Oliver Arena in Würzburg im Turniermodus im K1 Bronze im Diamond Cups . In einer vollen Halle waren Vertreter vieler verschiedenen Kampfsport- und Kampfkunstarten vertreten. Der Weltverband ISKA zählt zu den führenden Vertretern der Kampfsportbranche, und somit war es sehr interessant

...