Mit großer Liebe und Köpfchen

Der Sieg war bis jetzt der größte Erfolg ihrer Sportlerkarriere. © Hendrik Schmidt

Berlin. 2017 hing ihre Karriere noch am seidenen Faden - und jetzt das! Nach einem für sie sportlich harten Jahr hat Malaika Mihambo Europas Weitsprung-Thron bestiegen. „Es fühlt sich super an, ich habe aber noch gar nicht richtig realisiert, was da eben passiert ist. Ich kann es noch gar nicht richtig glauben“, sagte die 24-jährige Oftersheimerin nach ihrem Triumph mit 6,75 Metern. Das

© Mannheimer Morgen, Sonntag, 12.08.2018