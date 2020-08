„Mit Nervosität und Vorfreude“

Zuzenhausen.Seinen ersten medialen Auftritt als Bundesliga-Trainer meisterte Sebastian Hoeneß souverän – und Corona-bedingt ohne Blitzlichtgewitter. Ruhig, sachlich und eher zurückhaltend beantwortete der neue Hoffnungsträger der TSG Hoffenheim bei einer 45-minütigen Telefonkonferenz die Fragen der Journalisten. Dabei gab der 38-Jährige auch einen ersten Einblick in seine Gefühlswelt. Er gehe seine Aufgabe mit „Nervosität, einer gewissen Anspannung und Vorfreude an, verbunden mit einem positiven Grundgefühl“, berichtete Hoeneß, der seine neue Mannschaft am Sonntag erstmals vor dem Schlösschen im Zuzenhausener Trainingszentrum persönlich getroffen hat. Das erste Teamtraining auf dem Platz findet am Mittwoch ohne Zuschauer statt.

Aus seiner Spielerzeit in Hoffenheim vor 15 Jahren gibt es kaum mehr bekannte Gesichter. Mit Torhüter Alexander Stolz verließ der letzte ehemalige Teamkollege die Profis am Ende der vergangenen Saison. „Physiotherapeut Peter Geigle, Zeugwart Heinz Seyfert und Busfahrer Matthias Bauer sind übriggeblieben. Ich habe mich sehr gefreut, sie wiederzusehen“, erklärte Hoeneß, der mit seinem Jahr in der damaligen Regionalliga-Mannschaft der TSG positive Erinnerungen verknüpft: „Es lief für mich als Spieler zwar nicht optimal, aber wir hatten eine erfolgreiche Zeit als Team. Ich habe viele Freunde gefunden. Das macht die neue Aufgabe hier jetzt umso schöner.“

Zurückhaltung bei Saisonziel

Mit seiner Familie will sich der frühere Coach des FC Bayern München II bald auf Wohnungssuche in der Region machen, doch zunächst gilt sein Hauptaugenmerk natürlich der Mannschaft. Mit Mäzen Dietmar Hopp hat er bisher nur telefoniert, sein Hauptansprechpartner ist Manager Alexander Rosen. Gemeinsam tüfteln sie noch an der Feinjustierung des Kaders. Auf ein Saisonziel wollte sich der Sohn von Dieter Hoeneß und Neffe von Bayern-Ehrenpräsident Uli bei seiner Vorstellung nicht festlegen. „Dafür ist es noch zu früh“, betonte er. „Meine ersten Eindrücke sind aber sehr positiv. Ich bin mit dem Kader zufrieden. Ich glaube, dass hier sehr viel zusammenpasst: die Identität des Clubs und die Vorstellung von Fußball.“

Hoeneß beschreibt sich selbst als „kommunikativen, bodenständigen, aber auch sehr ehrgeizigen Trainertyp“, der großen Wert darauf legt, authentisch zu sein. Er weiß genau, was er will. Die „Mia san mia“-Mentalität müsse er nicht vom FC Bayern mitbringen: „Ich glaube, dass bei der TSG eine Identität vorhanden ist.“ Es gehe in jeder Mannschaft darum, gemeinschaftlich eine Sieger-Mentalität zu entwickeln.

Die Entscheidung zum Wechsel nach Hoffenheim ist dem Familienvater leicht gefallen. „Das ist eine große Chance, wo man zupacken muss. Ich musste nicht lange überlegen. Wir hatten sehr gute Gespräche. Die Rahmenbedingungen stimmen, um erfolgreich zu sein“, sagte der Nachfolger von Alfred Schreuder, der kürzlich Vater einer Tochter geworden ist. Und was will er anders machen als sein Vorgänger? „Es geht nicht darum, etwas anders zu machen, sondern darum, nach vorn zu schauen. Ich will einen passenden Spielstil und eine gute Atmosphäre entwickeln, in der jeder Einzelne sein Potenzial ausschöpfen kann“, verriet der Trainer, der im Kraichgau als Vertrauensbeweis einen Drei-Jahres-Vertrag erhalten hat.

Das gilt natürlich auch für ihn selbst. Schritt für Schritt soll es vorangehen, natürlich gerne auch wieder ein bisschen schneller als erhofft. „Mir ging es aber nie darum, möglichst schnell in die Bundesliga zu kommen“, betonte Hoeneß, dem das Risiko seines Neuanfangs bewusst ist: „Es ist ein mutiger Schritt von beiden Seiten. Klar habe ich Respekt vor der Aufgabe.“ Und wie waren die Reaktionen in der Familie? „Bei meinem Vater weiß ich es, bei meinem Onkel denke ich es mir: Dass sich beide gefreut haben“, sagte Hoeneß. Der neue Coach kann bei der TSG mit einem Kader arbeiten, bei dem Alexander Rosen „keine großen Baustellen“ sieht. Gleichzeitig kündigte der Manager angesichts des bis 5. Oktober geöffneten Transferfensters an, dass „sicher noch einiges passieren wird“. Aktuell stehen 28 Feldspieler und drei Torhüter im Kader – darunter der zuletzt an Werder Bremen ausgeliehene Ex-Kapitän Kevin Vogt. Mit Sebastian Rudy, der nach seiner Leihe zu Schalke 04 zurückgekehrt ist, gibt es bisher nur einen namhaften Abgang.

