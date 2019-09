Mit stolzen 74 die 100 Meilen „runterreißen“

Der 6. Taubertal-100-Ultramarathon findet in diesem Jahr am Samstag, 5. Oktober, statt. Von Rothenburg nach Gemünden führt die Strecke an Tauber und Main. Entlang des Radwegs an der Tauber verläuft die Laufroute bis nach Wertheim, von da am Main entlang bis nach Gemünden. Start ist am Samstag, 5. Oktober, um 6 Uhr in Rothenburg an der Eiswiese (Taubertalfestivalgelände).

Die Strecke ist in sich geteilt: 50 Kilometer geht’s von Rothenburg nach Bad Mergentheim, 71 Kilometer von Rothenburg nach Tauberbischofsheim, 100 Kilometer von Rothenburg nach Wertheim, 100 Meilen (161 Kilometer) von Rothenburg nach Gemünden.

Etwa 300 Teilnehmer haben sich für den Punkt-zu-Punkt-Lauf angemeldet – so viele wie noch nie. Von den 300 Ultraläufern absolvieren circa 60 Prozent die 100 Kilometer Distanz. Dabei laufen 77 Athleten zum ersten Mal in ihrem Leben die 100 Kilometer. Jeweils 40 Teilnehmerabsolvieren die Distanzen 50 Kilometer, 71 Kilometer und 100 Meilen. Besonders hervorzuheben ist, dass 40 Teilnehmer dabei sind, die zum ersten Mal überhaupt einen Ultramarathon laufen.

Älteste Teilnehmerin im 100-Kilometer-Lauf ist die 79-jährige Sigrid Eichner aus Berlin, und über die 100 Meilen geht der 74-jährige Wolfgang Roether aus Freiburg als ältester Teilnehmer an den Start. Sigrid Eichner lief weltweit die meisten Marathons, über 2000 mal schnürte die Berlinerin bisher ihre Laufschuhe. Einen Rekord aufstellen möchte auch Serhii Popov aus der Ukraine: Er wird versuchen, die 100 Kilometer unter sieben Stunden zu laufen – mit neuem Streckenrekord. Er lief in diese Jahr in Firenze/Italien die 100 Kilometer (mit 1300 Höhenmetern) in 7:19 Stunden. Die äußeren und inneren Umstände beim „Taubertal 100“ sind besser, somit wird er sicherlich noch schneller sein. Die 100-Meilen-Ergebnisse werden ab sofort international gewertet und gelaufene Rekorde national, international oder in Altersklassen werden anerkannt. Die Strecken 50 Kilometer, 100 Kilometer und 100 Meilen halten das IAU Label. Bronze für 100 Kilometer und 100 Meilen, Silber für die 50 Kilometer.

300 Helfer sind am Start

Auf der relativ flachen Strecke gibt es für die Läufer bis 100 Kilometer alle fünf Kilometer eine Getränke- und alle zehn Kilometer eine Getränke- und Verpflegungsstation. Ab 100 Kilometer wird alle zehn Kilometer eine Getränke- und Verpflegungsstation geboten. Über 300 Helfer freuen sich darauf, bei den 26 Getränke- und Verpflegungsstellen die Ultraläufer zu versorgen und zu motivieren.

Die Helfer nach der 100 Kilometer-Marke haben eine lange Nacht vor sich und bieten den Läufern und Zuschauern eine Party mit Rockmusik. Zuschauer sind jewderzeit willkommen sowohl an der Strecke, als auch bei den Getränke- und Verpflegungsstationen, um die außergewöhnlichen Läufer zu erleben und anzufeuern.

Auf der 161 Kilometer langen Strecke von Rothenburg an der Tauber nach Gemünden am Main ist im Abstand von 500 Metern eine Straßenmarkierung und bei jeder Abbiegung drei Markierungen angebracht. Ein Verlaufen ist somit nur schwer möglich. Die vier Ziele vom „Taubertal 100“ und deren Durchlaufzeiten sind wie folgt: 50 Kilometer: Bad Mergentheim am Marktplatz, von 9 bis 12.30 Uhr; 71 Kilometer: Tauberbischofsheim am Rathausplatz, von 10.50 bis 16.04 Uhr; 100 Kilometer: Wertheim an der Stiftskirche, von 12.50 bis 21 Uhr; 100 Meilen: Gemünden-Adelsberg im Schloss Adolphsbühl, von 19 bis 8 Uhr.

Der erste 100-Kilometer-Läufer wird mit einer Zeit um sieben Stunden in Wertheim gegen 13 Uhr erwartet, der letzte Läufer mit einer Laufzeit von 15 Stunden, gegen 21 Uhr. Bei den 100-Meilen-Läufern wird der erste Läufer nach etwa 14 Stunden gegen 20 Uhr in Gemünden-Adelsberg erwartet, und der letzte Läufer nach 26 Stunden um 8 Uhr morgens. Alle Läufer tragen einen GPS-Tracker und sind auf der Homepage vom Taubertal 100 in der Rubrik „Live Tracking“ in ihrer Position zu sehen.

Zum Ritter geschlagen

Jeder Läufer der das 100 Kilometer- oder 100 Meilen Ziel im Zeitlimit erreicht, wird für seine Leistung zum Ritter von Rothenburg geschlagen. Für die Teilnehmer gibt es in der Burg von Wertheim ab 19 Uhr eine Siegesfeier mit Ritteressen. Um 22 Uhr erfolgt die Siegerehrung. Für die 100-Meilen-Läufer findet das Ritteressen in Gemünden um 12 Uhr im Hotel Koppen statt, mit Siegerehrung gegen 13.30 Uhr. Die Läufer vom Taubertal 100 verkörpern symbolisch Meldeläufer aus dem Mittelalter, die den Auftrag haben, von der Burg in Rothenburg so schnell wie möglich zu Fuß eine Botschaft an ein weit entferntes Ziel zu überbringen.

Der außergewöhnlicher Ultraläufer Achim Heukemes hält am Vorabend um 19.30 Uhr einen Vortrag „Ultralaufen, mein Leben“ im Hotel Rappen in Rothenburg. Interessierte können am Einlass für 15 Euro eine Eintrittskarte erwerben. Heukemes hat drei Kontinente in Rekordzeit durchquert. – Europa: 5735 Kilometer in 55 Tagen, Australien 4568 Kilometer in 43 Tagen, Deutschland 1154 Kilometer in sechs Tagen. Die USA hat er – ebenfalls in Rekordzeit – doppelt durchquert.

