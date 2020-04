Mit strengen Auflagen

Ein erster Lichtblick in der Corona-Krise für die Schwäbisch Hall Unicorns: Unter Auflagen und mit großen Einschränkungen kann das GFL-Team der „Haller“ wieder mit dem Training beginnen. Ob und wenn ja wann in diesem Jahr ein Footballspiel stattfinden kann, bleibt aber weiterhin offen.

Vor fünf Wochen haben die Schwäbisch Hall Unicorns den kompletten Trainingsbetrieb für alle Mannschaften bis zum Ende der Osterferien eingestellt. Die inzwischen durch die Bundes- und Landesregierung erlassenen Verornungen verbieten das Training für die Jugendteams und die zweite Mannschaft auch weiterhin, doch das Haller GFL-Team kann ab sofort wieder mit ersten Trainingseinheiten beginnen.

Kein Körperkontakt

Auf Grundlage der Corona-Verordnung für den Spitzensport des baden-württembergischen Sozialministeriums wurde den Unicorns diese Woche durch die Stadtverwaltung Schwäbisch Hall erlaubt, mit dem Bundesligateam das Training auf dem Kunstrasenplatz neben dem Hagenbachstadion wieder aufzunehmen. Dies allerdings unter strengen Auflagen und Einschränkungen sowie Protokollierung und Meldung aller Übungseinheiten. An ein echtes Football-Training mit Körperkontakt und in voller Teamstärke ist noch nicht zu denken. Das Training darf nur in Kleingruppen von maximal fünf Spielern erfolgen. Zwischen allen Spielern und Trainern muss ein Abstand von mindestens eineinhalb Metren eingehalten werden. axe

© Fränkische Nachrichten, Montag, 20.04.2020