Mit Trainer Anfang: Köln peilt Rückkehr in Bundesliga an

Köln (dpa) - Der 1. FC Köln ist sich seiner Rolle in Liga zwei bewusst. Der Club peilt die sofortige Rückkehr in die Fußball-Bundesliga an.

«Die Favoriten sind klar. Das sind der HSV und wir, weil wir das höchste Budget haben», sagte Sport-Geschäftsführer Armin Veh beim Trainingsauftakt der Kölner - etwas mehr als einen Monat vor dem Auftakt der 2. Bundesliga Anfang August.

Es war zugleich der erste öffentliche Auftritt des neuen FC-Trainers Markus Anfang, obwohl der 44-Jährige schon im April vom künftigen Ligakonkurrenten Holstein Kiel als neuer Kölner Coach verpflichtet worden war. Zu diesem Zeitpunkt spielten die Kieler aber noch um den Aufstieg in die Bundesliga und scheiterten erst in der Relegation am VfL Wolfsburg.