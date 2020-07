Mit viel Elan und Zuversicht

Kronau.Martin Schwalb gibt sich locker und gelöst. Dem Coach der Rhein-Neckar Löwen ist im Kronauer Trainingszentrum deutlich anzumerken, wie sehr er es genießt, endlich wieder ganz in seinem Element sein zu dürfen. „Das ist meine 17. Vorbereitung als Bundesliga-Cheftrainer – und diese wird bestimmt außergewöhnlich. Ich freue mich richtig“, sagt der 57-Jährige bei der Saisoneröffnungs-Pressekonferenz des Bundesligisten und schiebt mit einem Lachen hinterher: „Manchmal bremse ich mich in den Einheiten selbst ein bisschen.“

Seit Wochenbeginn arbeiten die Löwen wieder an ihrem Formaufbau, doch in Corona-Zeiten mit einer monatelangen Wettkampfpause läuft natürlich längst noch alles wieder normal. Schritt für Schritt will Schwalb die Intensität steigern – und der erste Eindruck stimmt. „Die Jungs ziehen gut mit und machen alle einen guten bis sehr guten Eindruck“, lobt der Trainer. Am 1. Oktober soll die neue Bundesliga-Saison starten. Auf dem Weg dahin gibt es aktuell für die Gelbhemden aber noch viele Ungewissheiten.

Noch keine Testspiele terminiert

Testspiel-Termine konnten die Bundesliga-Handballer bisher durch die Corona-Situation noch nicht vereinbaren. „Es laufen intensive Gespräche mit unseren Nachbarvereinen“, erläutert Geschäftsführerin Jennifer Kettemann und ergänzt: „Wir wollen die Reisekosten so gering wie möglich halten.“ Der finanzielle Druck ist weiter hoch – und auch das Thema Gehaltsverzicht laut Kettemann „immer noch ein großes Thema“. Die Kurzarbeit im Club werde allerdings Schritt für Schritt reduziert und soll im September beendet sein.

Schwalb geht positiv mit der Situation um. „Man muss durch Corona mit allem rechnen. Ich bin aber froh, dass wir jetzt einen Startpunkt haben“, betont der Ex-Nationalspieler. Er ist zuversichtlich, auf eine gute Anzahl von Testpartien zu kommen. Für Ende August und Anfang September ist ein Turnier mit den sechs baden-württembergischen Erst- und Zweitligisten geplant. Daran sollen neben den Löwen noch Frisch Auf Göppingen, der TVB Stuttgart, HBW Balingen-Weilstetten, die HSG Konstanz und die SG BBM Bietigheim teilnehmen. Weitere Details stehen noch nicht fest. Gespielt werden soll vor Zuschauern, auch um Erfahrungen für das geplante Hygienekonzept der Bundesliga zu sammeln. Fix ist für die Löwen das Trainingslager in Ischgl vom 1. bis 4. August. In dem österreichischen Wintersportort, wo der Club schon häufiger war, werden entsprechende Vorkehrungen getroffen, damit es zu keinen Corona-Infektionen innerhalb des Teams kommt. „Wir sind dort allein in einem Hotel und wollen auch etwas für das Teambuilding machen. Danach haben die Jungs eine Woche Pause“, berichtet der Trainer. Was das Saisonziel angeht, äußert sich Schwalb nach Platz fünf in der vergangenen Runde zurückhaltend. „Wir können nicht davon reden, dass wir Meister werden wollen, wenn man sieht, dass wir die vergangenen beiden Jahre ein gutes Stück hinter der Spitze waren“, erklärt er. „Wir wollen aber natürlich besser werden und einige Mannschaften hinter uns lassen, die zuletzt vor uns waren.“

Mit den Rückraumspielern Mait Patrail (Hannover) und Albin Lagergren (Magdeburg) haben die Badener bislang zwei Neuzugänge verpflichtet. „Wir haben genau die Spieler gefunden, die wir gesucht haben“, berichtet Oliver Roggisch, der Sportliche Leiter der Löwen. Routinier Patrail soll im Innenblock den Abgang von Abwehrchef Gedeon Guardiola (Lemgo) kompensieren. „Lagergren gibt uns im Rückraum rechts mehr Alternativen. Auf lange Sicht soll er Alexander Petersson ersetzen“, berichtet Schwalb, der noch auf weitere Verstärkungen hofft. „Wir haben bei Rechtshändern für den linken Rückraum immer die Augen offen. Das ist ganz klar.“

2000 Dauerkarten verkauft

Unabhängig davon setzt Schwalb auf einen starken Zusammenhalt. „Das Wichtigste wird sein, gemeinsam eine Taktik zu entwerfen, die die Stärken des Einzelnen betont und uns als Mannschaft stark macht“, betont der 57-Jährige, der in diesem Zusammenhang auch den Begriff Tempospiel nennt. Er will sein Team wieder nach oben bringen – und das natürlich am liebsten mit den Fans im Rücken. „Wir sind weiter dabei, mit der SAP Arena ein Hygienekonzept auszuarbeiten. Unser großes Ziel ist es, vor Zuschauern zu spielen“, erklärt Kettemann. 2000 Dauerkarten für die neue Bundesliga-Runde haben die Löwen bereits verkauft. „Das gibt uns Rückenwind“, betont die Geschäftsführerin.

