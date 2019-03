Mit viel Rückenwind geht’s zu den „46ers“

Am 26. Spieltag der easyCredit-Basketball-Bundesliga-Saison treffen die Crailsheimer Zauberer am Samstagabend in der Sporthalle Gießen-Ost auf die 46ers. Nach dem Sieg im Keller-Kracher gegen die Eisbären Bremerhaven, wollen die Crailsheimer das gewonnene Selbstvertrauen mitnehmen und gegen die schwächelnden Korbjäger aus Hessen erneut punkten. Tip-Off ist am Samstag um 18 Uhr.

Der Knall des vom Herzen gefallenen Steines ist immer noch zu hören: Am vergangenen Spieltag fuhren die Merlins durch einen 86:80-Sieg gegen Bremerhaven enorm wichtige Punkte im Abstiegskampf ein. Lange Zeit sah es nicht danach aus, dass die Zauberer im Duell gegen den Tabellenletzten als Sieger vom Parkett gehen würden.

Sekunden vor Schluss wurde durch ein unsportliches Foul des Bremerhaveners Warren die Wende eingeleitet. Nach mehreren versenkten Freiwürfen und einem Korbleger von Frank Turner konnten die Spieler und Fans in der Arena Hohenlohe doch noch feiern. Nach dem Erfolg stehen die Crailsheimer auf Rang 15 mit zwölf Punkten. Die Verfolger MBC, Jena (beide zehn Punkte) und Bremerhaven (acht Zähler) sind dennoch nicht abgeschlagen, zumal der MBC durch den gewonnenen direkten Vergleich einen Vorteil gegenüber den Merlins hat.

Am Samstag wartet ein Team auf die Crailsheimer, mit dem man noch eine Rechnung aus dem Hinspiel offen hat. Am zweiten Spieltag entführten die Gießener durch einen hauchdünnen 90:92-Sieg zwei Punkte aus Ilshofen. Der Zeitpunkt für eine Revanche ist nicht schlecht. Die Mannschaft von Head-Coach Ingo Freyer verlor die letzten vier Ligaspiele, davon eines in Weißenfels gegen den Mitteldeutschen BC (83:86). In der Tabelle finden sich die 46ers auf Rang zwölf wieder, und haben trotz der Niederlagen-Serie nur zwei Punkte Rückstand auf den letzten Qualifikationsplatz für die Playoffs. Für beide Mannschaften geht es also um zwei wichtige Punkte – die Merlins wollen sich von den Verfolgern im Tabellenkeller absetzen, und Gießen schielt auf die vorderen Plätze.

Nach einem spielfreien Wochenende wegen des All-Star-Days konnten die Zauberer Kräfte sammeln und reisen motiviert gen Hessen. „Die Atmosphäre im Team nach dem Bremerhaven-Spiel ist sehr gut. Diese Energie konnten wir in unsere Trainingseinheiten transportieren. Gießen ist in der Offensive eines der besten Teams der Liga“, sagt Merlins Head-Coach Tuomas Iisalo. anu

