Mit viel Willen zu drei Punkten

FSV Hollenbach – Heimingen 2:0

Hollenbach: Hörner, Amon (59. Hutter), Zeller, Uhl (56. Minder), Brenner, Schmitt, Kleinschrodt, Schieferdecker (61. Hack), Hofmann, Dörner, Czaker (85. Schülke).

Heiningen: Funk, Maglio (64. D’Onofrio), Hölzli, Gromer (75. Trumino), Reichert, Klack (79. Lissner), Kern, Tausch, Sanyang, Kriks (82. Gümüssu), Zaglauer. – Tore: 1:0 (78.) Czaker , 2:0 (81., Foulelfmeter) Czaker. – Rote Karten: Zaglauer (45.), Sanyang (90.), – Gelb-Rote Karte: Tausch (90.+2). – Schiedsrichter: Danny Kapell (Höchstberg). – Zuschauer: 200.

Durch das 2:0 gegen den Aufsteiger 1. FC Heiningen holte sich der FSV Hollenbach seinen dritten Saisonsieg. Vieles spielte sich zunächst im Mittelfeld ab. Die gefährlicheren Aktionen hatten die Gäste. So musste FSV-Torhüter Philipp Hörner schon nach fünf Minuten einen Fernschuss parieren. Ansonsten blieb es vor den Toren zunächst ruhig. Es gab wenig Spielfluss.

„Wir haben uns am Anfang abgetastet“, sagte FSV-Coach Martin Kleinschrodt. „Ich wusste, dass das ein kampfstarker Gegner ist. So wie die dagegen gehalten haben, hat es schon lange kein Gegner mehr getan.“ Viele lange Bälle wurden gespielt. Als in der 21. Minute ein Heininger im Hollenbacher Strafraum zu Boden ging, gab es Elfmeter. Doch FSV-Torhüter Philipp Hörner parierte den Schuss von Pietro Maglio. In der 37. Minute zog Lennart Zaglauer ab, doch Hörner parierte wieder sicher. Kleinschrodt setzte nach rund einer halben Stunde Samuel Schmitt auf Benjamin Kern an. Schmitt sollte die Kreise des besten Heiningers stören. In der 42. Minute hatten dann die Hollenbacher ihre beste Chance. Robin Dörner traf aber nur die Latte. Kurz darauf musste Heiningens Zaglauer mit Rot vom Platz. Anscheinend wegen eines Ellbogenschlags.

Die zweite Hälfte begann, wie die erste aufhörte: Mit einer Chance von Tausch. Insgesamt blieb es aber eine sehr zerfahrene Partie mit vielen langen Bällen und vielen Zweikämpfen im Mittelfeld. Dass die Hollenbacher in Überzahl spielten war kaum zu erkennen. Heiningen stand in der Defensive sehr sicher.

Führung nach Hutter-Flanke

Eine Flanke des eingewechselten Dennis Hutter brachte dann die Führung für den FSV. Der Ball war lange in der Luft und landete bei Fabian Czaker (78.) der per Kopf traf. Nur zwei Minuten später folgte die Entscheidung. Lorenz Minder, ebenfalls eingewechselt, lief nach einen Pass von Timo Brenner davon und wurde beim Dribbling im Strafraum von den Beinen geholt. Den Elfmeter verwandelte Czaker sicher zum 2:0. In der 90. Minute musste dann noch Heiningens Sanyang wegen einer Notbremse mit Rot vom Platz. Kurz darauf setzte Benjamin Kern noch einen Freistoß an die Latte. Mit dem Abpfiff sah dann auch noch Tausch Gelb-Rot. „Es ging um den Willen. Ich bin in dieser Hinsicht stolz auf die Truppe, da sie alles gegeben hat“, sagte Kleinschrodt. „Ein Sonderlob vielleicht noch an Marc Zeller, Mike und Robin Dörner.“

© Fränkische Nachrichten, Montag, 24.09.2018