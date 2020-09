Mitangeklagte belastet Arzt

Münche.Der Erfurter Mediziner Mark S. hat nach Darstellungen seiner früheren Helferin wegen der Erfahrungen als Teamarzt im Radsport keine deutschen Athleten dopen wollen. Das sagte die mitangeklagte Diana S. im Dopingprozess am Dienstag in München und bezog sich dabei auf frühere Plaudereien mit dem Arzt.

Er habe ihr von seiner Zeit im Radsport berichtet. Mark S. war früher Teamarzt beim Radrennstall Gerolsteiner und dem Nachfolgeteam Milram. Das Team Gerolsteiner wurde 2008 nach zwei Doping-Skandalen aufgelöst. Später überführte Rennfahrer hatten dem Mediziner vorgeworfen, von jenen Manipulationen gewusst und sie teilweise sogar selber durchgeführt zu haben. Er hat das bislang abgestritten.

Mark S. habe seinen mutmaßlichen Komplizen keine Details von früher erzählt und auch generell nur über die Vergangenheit gesprochen, wenn er an Abenden alkoholisiert gewesen war, hatte Diana S. bei einer Vernehmung gesagt, aus der zitiert wurde. Der Arzt berichtete demnach, dass er früher „alles gemacht habe, was möglich war“. Konkret nachgefragt habe Diana S. daraufhin aber nicht. „Es hat mich auch nicht interessiert“, sagte die 50-Jährige.

Dem in Haft sitzenden Hauptangeklagten werden fast 150 Dopingdelikte vorgeworfen. Er äußerte sich in dem Prozess vor dem Landgericht München II bislang nicht, will aber noch eine Aussage machen. dpa

