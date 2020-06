Mittelfeldplatz angestrebt

Die erste Bayernliga-Saison bedeutet für die Volleyballer des TSV Röttingen gestiegene Anforderungen in allen Bereichen. Dies beginnt bei den Vorgaben für die Heimspiele bis hin zu den finanziellen Aufwendungen für die überregionale Liga. Mit der Rückendeckung des Vereinsvorstands sind die Volleyball-Verantwortlichen gerade dabei, den sportlichen Höhenflug der TSV-Männer auch organisatorisch zu realisieren.

Unklar ist derzeit noch die künftige Spielstätte, die nach Verbandsvorgaben eine Höhe von sieben Metern und eine Freizone von drei Metern um das Feld beansprucht. Beides ist mit der Röttinger Halle nicht gegeben, sollte nicht eine Ausnahmegenehmigung des Bayerischen Verbands für die erste Saison erteilt werden. Doch selbst wenn diese vorläge, hätte dies unter Corona-Auflagen voraussichtlich den Ausschluss der Zuschauer zur Folge. Doch gerade auf die Stimmung und Unterstützung der eignen Fans, die die Männer vergangene Saison durch die Landesliga trugen und den zum Aufstieg nötigen Spitzenplatz ermöglichten, will der TSV nicht verzichten.

Gespräche über Ausweichspielorte laufen derzeit mit den Nachbarkommunen. Dabei spielt die Finanzierung der Mietkosten für den Austragungsort der Heimspiele und die Verfügbarkeit für neun Einzelspiele eine nicht unerhebliche Rolle. Diese werden nach den Regularien der Bayernliga künftig zur „Primetime“ an Samstagen um 19.30 Uhr stattfinden. Dank erster Sponsorenzusagen ist man auf guten Weg, was die Bezahlung der auswärtigen Halle betrifft. In den kommenden Wochen kann der Spielort hoffentlich festgemacht werden. Eine solide Gegenfinanzierung der Kosten für die Bayernliga in fast fünfstelliger Höhe ist dem Vereinsvorstand und den Verantwortlichen der Abteilung wichtig. Man will weder sportlich noch finanziell ein Abenteuer, sondern plant mittelfristig und über die kommende Saison hinaus.

Vor Herausforderungen steht der TSV auch bei der Spielleitung durch Unparteiische. Zu den Heimspielen werden künftig immer zwei Schiedsrichter aus Nordbayern zur Spielleitung anreisen. Im Gegenzug muss der TSV mit mindestens zwei Personen eine B-Schiedsrichterlizenz erwerben, um bei Spielen in der Regionalliga und Bayernliga 2020/2021 Schiedsrichter zu entsenden. Mit einer Ausnahmegenehmigung bis zum Prüfungsabschluss werden hier zunächst Stefan Ott, Luca Mehring und Hannes Dollmann das Schiedsrichteramt übernehmen und die Ausbildung beim Verband beginnen. Quintus Gohsrich wird das Schiedsrichterwesen in Bezug auf Ausbildung und Fortbildung bei den Volleyballer-Herren koordinieren.

Erfahrung hinzugewonnen

Weitgehend abgeschlossen ist die Kaderplanung für die Bayernliga. Nach dem Abgang von Florian Weinberger und Jochen Franz gibt es zwei Zugänge mit Elrond Gabriel aus Bad Mergentheim und Nico Schulz aus Adolzhausen. Gabriel spielte bereits Oberliga und Bayernliga für den TV Faulbach und die SG Waldenburg, wodurch das Team an Erfahrung und Alternativen hinzugewinnt. Als Jugendspieler hat Nico Schulz zuletzt zahlreiche Einsätze in der Landesliga für den TSV beisammen und sammelte zudem viel Spielpraxis, zuletzt noch in der zweiten Mannschaft, die künftig auf ihn verzichten muss. Dem erweiterten Kader gehören auch die beiden Jugendspieler Jonas Mehring und Leon Wunderlich an, die weiterhin auch in der zweiten Mannschaft eingesetzt werden. Alle anderen Akteure der Vorsaison in der Landesliga bleiben dem TSV erhalten. Gleiches gilt für das Betreuerteam.

Fragt man die Mannschaftsverantwortlichen Oswald Gehringer und Bernd Dollmann nach den Saisonzielen in der Bayernliga, so fällt eine klare Festlegung schwer. Die Vorbereitung auf die neue Saison findet aktuell nicht als Mannschaftstraining statt. Die Spieler haben Fitnessvorgaben erhalten und trainieren Kondition und Kraft individuell. Taktisch und mit dem Ball kann wohl bis auf weiteres sinnvoll nicht gearbeitet werden. Auch alle etablierten Vorbereitungsturniere für Tests oder Spielpraxis im Vorfeld der Saison wurden von den Veranstaltern abgesagt. Gleiches gilt für den Landespokalwettbewerb. Anderen Teams geht es jedoch ähnlich. Schließlich ist noch unklar, ob denn überhaupt die kommende Saison wegen Corona gespielt werden kann. Unter normalen Umständen sollte die individuelle Klasse des Röttinger Kaders für einen guten Mittelfeldplatz ausreichen. Möglichst vor der Winterpause möchten die Trainer daher Abstand zu den Abstiegsrängen. Mit besonderer Vorfreude sieht man den Derbys gegen Dinkelsbühl, Bad Windsheim oder den Teams aus Unterfranken entgegen.

