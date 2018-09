Mixed-Gold zum EM-Auftakt

Alicante.Das gemischte Doppel Ruwen Filus und Han Ying hat bei den Tischtennis-Europameisterschaften in Alicante den ersten Titel für das deutsche Team geholt. Der Bundesliga-Profi vom TTC Fulda-Maberzell und die olympische Silbermedaillen-Gewinnerin von 2016 siegten gestern Abend im Mixed-Endspiel gegen Stefan Fegerl und Sofia Polcanova in 3:2 Sätzen. Die beiden Österreicher hatten zuvor im Halbfinale gegen Patrick Franziska und Petrissa Solja gewonnen, denen zum Trost aber immer noch die Bronzemedaille blieb.

In den Einzel-Wettbewerben haben am Freitag alle fünf deutschen Männer und vier von fünf deutschen Frauen das Achtelfinale erreicht. Die größte Mühe hatte ausgerechnet der Rekord-Europameister Timo Boll, der gegen den Weltranglisten-88. Can Akkuzu aus Frankreich. dpa

