Modric fürchtet das Schlimmste

Budapest.Kroatien ist entsetzt: Nach der 1:2-Niederlage des Vize-Weltmeisters in Ungarn fürchtet Weltfußballer Luka Modric um die Qualifikation für die Fußball-EM 2020. „Das war ein Schock“, sagte der 33-jährige Mittelfeldspieler von Real Madrid und warnte: „Wenn wir so weitermachen, werden wir große Probleme bekommen, uns für das Turnier zu qualifizieren – was ein Desaster wäre.“

Besonders bitter: Es ist die erste Niederlage gegen den Nachbarstaat seit der Unabhängigkeit des Landes im Jahr 1991. Daher übten die Medien s große Kritik an die Leistung. Die Sporttageszeitung „Sportske novosti“ schrieb, dass „alles in der Groupama Arena schrecklich war“. Nationaltrainer Zlatko Dalic wollte keine Einzelkritik vornehmen, gab aber zu: „Einige Spieler sind nicht im Wettbewerbs-Rythmus, andere nicht in Form.“ dpa

