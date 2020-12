Mönchengladbach wünscht sich Liverpool und Klopp

Nyon.Die deutschen Champions-League-Clubs um Titelverteidiger FC Bayern blicken gespannt auf die Auslosung des Achtelfinales in der Champions League. Am UEFA-Sitz in Nyon in der Schweiz werden am Montag (12 Uhr) die Gegner ermittelt, gegen die es im Februar und März um das Viertelfinale geht.

Die Münchner haben wie Borussia Dortmund im entscheidenden Spiel Heimrecht. Borussia Mönchengladbach und RB Leipzig spielen zuerst zu Hause und dann auswärts.

Für die Bayern ist ein schnelles Wiedersehen mit dem im vergangenen Viertelfinale 8:2 gedemütigten FC Barcelona um Lionel Messi möglich. „Wir freuen uns und warten ab, was auf uns zukommt“, sagte Bayern-Trainer Hansi Flick. Ähnlich klang BVB-Sportchef Michael Zorc: „Bei der Auslosung ist es wie mit dem Wetter. Das können wir nicht beeinflussen. Das nehmen wir so, wie es ist.“

Leipzig hofft auf Madrid oder Juve

Gladbach wünscht sich nach Inter Mailand und Real Madrid aus der Gruppenphase einen weiteren geschichtsträchtigen Gegner. „Wenn man dann den Reigen der Vereine nimmt, dann ist Liverpool der dritte Verein, mit dem Gladbach eine große Historie verbindet“, sagte Gladbachs Sportchef Max Eberl (Bild).

In den 1970er Jahren ging es im damaligen Landesmeisterpokal und UEFA-Cup in Endspielen um den Titel zwischen den beiden Teams.

Leipzig liebäugelt unterdessen mit einem großen Namen aus Fußball-Europa. „Real Madrid und Juve haben schöne Hymnen. Vielleicht wird es eine der beiden Mannschaften“, sagte RB-Trainer Julian Nagelsmann.

Die Hinspiele in der Fußball-Königsklasse finden am 15./16. und 23./24. Februar statt, die Rückspiele dann am 9./10. und 16./17. März. Ausgelost wird am Montag (13.00 Uhr) auch die erste K.o.-Runde der Europa League. Hier sind noch die TSG 1899 Hoffenheim und Leverkusen dabei.

Mögliche Gegner des FC Bayern: FC Barcelona, FC Porto, Atalanta Bergamo, FC Sevilla, Lazio Rom

Mögliche Gegner Borussia Dortmund: FC Barcelona, Atlético Madrid, FC Porto, Atalanta Bergamo, FC Sevilla

Mögliche Gegner Borussia Mönchengladbach: FC Liverpool, Manchester City, FC Chelsea, Juventus Turin, Paris Saint-Germain

Mögliche Gegner Leipzig: Real Madrid, Manchester City, FC Liverpool, Chelsea, Juventus Turin. dpa

