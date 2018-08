Motiviert bis in die Haarspitzen

Anzeige

Berlin.Emotionaler Abschied für Robert Harting, Comeback von Maskottchen Berlino und ein motiviertes Gastgeber-Team mit vielen Medaillenträumen: Neun Jahre nach der glanzvollen Heim-WM sollen die Europameisterschaften in Berlin wieder zu einem Sommermärchen der Leichtathletik werden. Mehr als 1600 Sportler aus 51 Ländern kämpfen unter der Hitzeglocke der deutschen Metropole von heute bis Sonntag um die Medaillen. Die Gastgeber kommen bestens vorbereitet mit 125 Athleten – das größte deutsche Team in der EM-Geschichte.

Nicht alle der 48 Entscheidungen fallen auf der blauen Bahn im historischen Olympiastadion, wo Diskuswerfer Robert Harting 2009 seine erste von drei WM-Goldmedaillen mit den Fans bejubelte und danach sein Trikot martialisch zerriss. Auch mitten in der City geht die Post ab: Auf der Europäischen Meile am Breitscheidplatz ermitteln die Kugelstoßer heute Abend in der Qualifikation ihre Finalisten. Dabei ist dann auch David Storl: Der Sachse will in Berlin sein viertes EM-Gold in Serie – das hat noch kein Kugelstoßer geschafft. Mitten in der Stadt liegen zudem der Start und das Ziel der Marathon- und Geher-Wettbewerbe.

Tropische Temperaturen

Die deutschen Asse sind heiß. Und das nicht nur wegen der tropischen Temperaturen in Berlin. Neben Storl treten vier weitere Titelverteidiger an, die bei der EM 2016 in Amsterdam mit Gold glänzten: Dreispringer Max Heß, Hürdensprinterin Cindy Roleder, Hindernis-Läuferin Gesa Felicitas Krause und Kugelstoßerin Christina Schwanitz.