München unaufhaltsam

München.Titelanwärter EHC München ist momentan nicht aufzuhalten und ist dem deutschen Eishockey-Meister Adler Mannheim weit enteilt. Mit dem 5:2 (1:1, 2:1, 2:0) gegen die Iserlohn Roosters glückte den Münchnern der elfte Sieg im elften Saisonspiel, mit dem sie den Startrekord in der Deutschen Eishockey Liga weiter ausgebaut haben. Der EHC von Trainer Don Jackson hat mit nun 33 Zählern die bislang maximal mögliche Punktzahl verbucht. Damit liegen die Münchner unerwartet bereits 14 Punkte vor den Adlern, die eine Partie weniger absolviert haben.

Für München waren Yannic Seidenberg (11.), Konrad Abeltshauser (25.), Maximilian Daubner (38.), Philip Gogulla (42.) und Maximilian Kastner (58.) erfolgreich. Marko Friedrich hatte die Gäste aus Iserlohn zunächst in Führung gebracht (4.), Jake Weidner zum zwischenzeitlichen 2:2 ausgeglichen (28.). Am Freitag hatte Vizemeister München mit dem zehnten Sieg die Start-Bestmarke der Nürnberg Ice Tigers von 2013 übertroffen. Am Donnerstag soll die Erfolgsserie im Topspiel beim Überraschungszweiten Straubing weitergehen.

Der Tabellendritte Pinguins Bremerhaven setzte sich mit 5:2bei den Grizzlys Wolfsburg durch. Auch die Düsseldorfer EG liegt nach einem 3:2 nach Penaltyschießen in Schwenningen noch vor Mannheim. dpa

