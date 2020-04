München und Neuer nähern sich an

München.Nationaltorwart Manuel Neuer und der FC Bayern sollen sich in der Debatte um eine Vertragsverlängerung der „Sport Bild“ zufolge wieder aufeinanderzubewegen. Seit einem Interview des 34-Jährigen vom Sonntag sei „wieder eine Annäherung zwischen beiden Parteien zu spüren“, schrieb das Magazin ohne die Angabe von Quellen am Mittwoch. Neuer soll demnach die von ihm geforderte größere Wertschätzung bekommen. Sowohl der Nationaltorrwart als auch der deutsche Rekordmeister würden die Bereitschaft zeigen, „eine Einigung für eine weitere Zusammenarbeit erzielen zu wollen.“

Neuer hatte in einem Interview der „Bild am Sonntag“ beklagt, dass er bei seinen Vertragsverhandlungen mit dem FC Bayern die Diskretion früherer Zeiten vermisse. „Irritiert“ hatte er sich darüber gezeigt, dass Inhalte der Vertragsgespräche an die Öffentlichkeit gekommen sind. „Mir war immer wichtig, mit den Mitarbeitern in Führungspositionen vertrauensvoll zusammenarbeiten zu können – so loyal, wie ich mich als Spieler und Kapitän dem Verein gegenüber auch verhalte. Wenn jetzt Sachen offenbar gezielt nach außen getragen werden, ist das auch etwas, das den Bereich ‘Wertschätzung’ betrifft“, wurde Neuer zitiert, der seit Juli 2011 im Tor des Deutschen Meisters steht.

Einigung gilt als wahrscheinlich

Die Verhandlungen zwischen den Münchnern und Kapitän Neuer über einen neuen Vertrag über den Sommer 2021 hinaus gestalten sich schwierig. Bei Laufzeit und Gehalt liegen die Verhandlungspartner deutlich auseinander. Ein Scheitern der Gespräche kann bei aller gegenseitigen Wertschätzung zwischen dem Weltklasse-Torwart und dem Serienmeister zwar nicht ausgeschlossen werden, eine Einigung gilt aber immer noch als die viel wahrscheinlichere Variante. dpa

