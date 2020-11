Musche fällt bis zu einem Jahr aus

Magdeburg.Handball-Nationalspieler Matthias Musche (Bild) hat eine schwere Knieverletzung erlitten und fällt bis zu einem Jahr aus. Das teilte sein Club SC Magdeburg am Donnerstag mit, ohne die Verletzung genauer zu benennen. Der Linksaußen hatte sich bei der 31:33-Niederlage gegen die Rhein Neckar Löwen am Mittwochabend kurz vor Schluss am linken Knie verletzt.

„Das ist natürlich eine ganz bittere Diagnose für Matthias und den gesamten SC Magdeburg, die nach den gestrigen Bildern leider zu befürchten war. Neben seinen spielerischen Fähigkeiten werden uns seine emotionalen Führungsqualitäten fehlen“, sagte Geschäftsführer Marc-Henrik Schmedt. Derzeit ist offen, ob sich der SCM aufgrund der langen Ausfallzeit Musches noch einmal auf dessen Position verstärken wird. dpa

© Mannheimer Morgen, Freitag, 13.11.2020