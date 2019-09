„Mut ist wie ein Muskel, den man trainieren kann“

Heidelberg.Ein Muskel muss belastet werden, damit er wachsen kann. Es wird ein Reiz gesetzt, der Muskel gelangt an seine Grenze. Er muss sich anstrengen, überanstrengen, um anzuwachsen. Jochen Wier kennt das. Von seinem Körper und seinem Geist. An einem Freitag im Mai vor neun Jahren hat er beide Füße und seinen linken Arm verloren. An einem Samstag im August dieses Jahres ist er Deutscher Meister im

...