Mut wird mit Titel für alle drei belohnt

Erstmals in der über 50-jährigen Geschichte der Judo-Abteilung des TSV Tauberbischofsheim wagten es drei Athleten, bei den Deutschen Einzelmeisterschaften in der Sportart Sambo anzutreten. Der Mut sollte am Ende mit dem Titelgewinn für alle TSV-Teilnehmer belohnt werden.

„Sambo“ ist eine international anerkannte russische Kampfsportart mit Kampftechniken aus Judo und Jiu-Jitsu. Der Grundstein wurde 1920 in der ehemaligen UdSSR gelegt. In Deutschland wurden 2002 die ersten Deutschen Meisterschaften ausgetragen. Seitdem werden sie alljährlich in den Disziplinen „Sport Sambo“ und „Combat Sambo“ veranstaltet.

Sport Sambo ist der Wettkampf mit ähnlichen Regeln wie im Judo oder olympischen Freistilringen. Erlaubt sind Würfe, Haltegriffe im Boden sowie Hebeltechniken auf Arme und Beine. Würgegriffe sind im Gegensatz zum Judo verboten.

Combat Sambo ähnelt weitgehend dem modernen Mixed-Marteriel-Arts-Wettkämpfen. Bei dieser Art kommen noch hinzu Schlag-/Box- sowie Tritt-Techniken.

Der Sambo-Kämpfer trägt eine spezielle Jacke (Kurtka), sowie einen Gürtel und eine kurze Hose in derselben Farbe.

Schon „hineingeschnuppert“

Da einige TSV-Athleten schon in den vergangenen zwei Jahren an kleineren Regionalturnieren im Sport „Sambo“ hineingeschnuppert hatten, wollte man sich auch bei den Deutschen Meisterschaften einmal messen. Diese fanden in Marburg in Hessen statt. Gekämpft wird nach den internationalen Sambo-Regeln. Punkte werden durch die Schiedsrichter vergeben bei Ausführung einer sauberen Wurftechnik, durch Aufgabe des Kampfes infolge einer Hebeltechnik oder bei Erreichen von acht Punkten.

200 Sportler dabei

Knapp 200 Sportler aus 26 Vereinen boten spannende und eindrucksvolle Kämpfe. Darunter auch die drei TSV-Judoka. Bei der Jugend (Jahrgang 2002-2003) versuchte sich Mara Noorlander in der Gewichtsklasse bis 56 Kilogramm. Die TSV-Athletin überraschte mit hervorragenden Wurftechniken und holte als erste TSVlerin den Titel auf nationaler Ebene im Sambo. Nach Judo, Freistilringen, Sumo nun auch noch im Sambo erfolgreich: Das Multitalent Johanna Schumann versuchte sich ebenfalls das erste Mal in dieser Sportart. In der Gewichtsklasse bis 80 Kilogramm bei den Frauen zeigte es sich sehr schnell, wer den Titel mit nach Hause nehmen sollte. Sie gewann alle Durchgänge vorzeitig und holte sich damit den Titel. Den Schlusspunkt setzte Torsten Zettelmeier in der Gewichtsklasse bis 68 Kilogramm bei den Männern. Auch er zeigte perfekte Wurftechniken und stand am Ende ebenfalls auf der obersten Podeststufe und wurde damit Deutscher Meister. Für die drei TSV-Judoka war dies ein gelungener Auftakt auf „fremdem“ Terrain. jotef

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 30.01.2019