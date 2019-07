Nach 21 Jahren Landesrekord „geknackt“

Die Badischen Bestenkämpfe der Jugend U14 fanden im Elzstadion in Neckarelz statt. Im Vierkampf ermittelten die zwölf- und dreizehnjährigen Leichtathleten in den Disziplinen 75 Meter Sprint, Hoch- und Weitsprung sowie Ballwurf ihre Jahresbesten.

Die Teams vom LAZ Mosbach/Elztal und BLV-Kreis Odenwald-Tauber um Anne Huber und Klaus Schüler hatten alle organisatorischen Vorbereitungen gut abgeschlossen und die Wettkampfstätten bestens hergerichtet. Die 75 angereisten jungen Athleten aus 27 Vereinen „dankten“ es auch den insgesamt 41 Mitgliedern in den Wettkampfgerichten durchweg mit tollen Leistungen.

Für einen besonderen Höhepunkt sorgte der 13-jährige Taro Jakob Gullatz von der TSG Weinheim, denn bei seinem Lauf über 75 Meter verbesserte er bei leichtem Rückenwind mit 9,11 Sekunden den seit 1998 bestehenden Badischen M13-Rekord von 9,23 Sekunden).

In der Altersklasse W12 ging Gold an Julika Keller (LG Region Karlsruhe) mit 1837 Punkten. Silber erhielt Romy Kunstein (MTG Mannheim) mit 1827 Punkten und Bronze ging an Lara Scheel (LG Kurpfalz) 1779.

In der Altersklasse W13 standen die letztjährigen Medaillengewinnerinnen der AK 12 wieder auf dem Siegertreppchen. Platz eins ging an Laura Kellner (MTG Mannheim) mit 2005 Punkte. Platz zwei erkämpfte sich Louisa Gillard (LG Region Karlsruhe) mit 1995 Punkten und Platz drei ging mit 1974 Punkten an Hailey-Jean Hörner vom ETSV Lauda.

In der Mannschaftswertung AK U14-W12/13 wurden die Medaillen wie folgt verteilt: Gold an SV Seckenheim mit 4887 Punkten, Silber an ESV Weil am Rhein I mit 4717 Punkten und Bronze an LG Region Karlsruhe II mit 4661 Punkten.

Die Meister der Altersklasse M 12 sind: 1. Niklas Krippner (TV Rheinhausen) 1738 Punkte, 2. Robert Tzschaschel (TSG Germania Dossenheim) 1721 Punkte, 3. Lars Behnes (LG Region Karlsruhe) 1581 Punkte.

Bei den 13-jährigen Jungen errangen wie schon 2018 (damals noch in der M12) Luan Kummle (TV Wehr) mit 1989 Punkten, der im Hochsprung 1,60 Meter überquerte, die Gold-, Elias Fischer (TV Haslach) mit 1953 Punkte die Silber- und Yanneck Trotzke (TV Wolfach) mit 1952 Punkten die Bronzemedaille.

Die Mannschaftswertung in der AK U14-M12/13 gewann der SV Seckenheim (4887 Punkte) vor dem ESV Weil am Rhein (4717) und der LG Karlsruhe (4661).

Bei den Siegerehrungen beglückwünschten Sportkreisvorsitzende Dr. Dorothee Schlegel und Collin Gimber von Sportkreis Mosbach und LAZ-Vorsitzender Manfred Weigler Mosbach die „Treppchenbesteiger“ und überreichten Medaillen, Urkunden und Präsente. BLV-Vizepräsident Patrick Hermann lobte in seiner abschließenden Moderation besonders LAZ-Sportwartin Anne Huber für ihre sehr gute Organisation und den umsichtigen Einsatz der Mitglieder in den Wettkampfgerichten und bekundete mit dem Kreisvorsitzenden Klaus Schüler, das die erzielten Leistungen der jungen Athleten von einer guten Trainingsarbeit in den Vereinen zeugten und sprachen von einer gelungenen Meisterschaft, die das LAZ zur Ausrichtung von größeren meisterschaften des Leichtathletik Verbandes anspornen sollte. sch

