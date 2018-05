Nach 224 Runden 31,463 Sekunden vorne

Anzeige

Der 25-jährige Motorradrennfahrer Marvin Fritz aus Neckarzimmern hat beim Acht-Stunden-Langstreckenrennen auf dem Slovakia-Ring seinen ersten Sieg in einem WM-Lauf gefeiert. Beim dritten von insgesamt fünf Läufen zur FIM Endurance-WM erzielten Marvin Fritz mit seinen „Yart“ Yamaha-Teamkollegen Max Neukirchner (Stollberg) und Broc Parkes (AUS) die zweitbeste Zeit auf der 5,922 Kilometer langen Rennstrecke etwa 30 Kilometer südlich von Bratislava.

Im spannenden Rennen hatte das „Yart“ Yamaha-Team nach acht Stunden und 224 Runden einen Vorsprung von 31,463 Sekunden vor dem GMT94-Yamaha Team sowie dem F.C.C. TSR-Honda Team.

„Podiums-Erfahrung“

Der gebürtige Mosbacher Marvin Fritz, der mit einer Lizenz für den ADAC Pfalz startet, stand im Vorjahr in seiner ersten Langstrecken-WM Saison mit den zweiten Plätzen in Le Mans/Frankreich und beim Heimrennen in Oschersleben bereits auf dem Podium. Im Endklassement wurde der zweifache Deutsche Meister WM-Dritter in der „FIM EWC Langstrecken-Weltmeisterschaft“.