Nach dem Ergebnis kommt das Erlebnis

Mannheim.6:2 gegen Iserlohn – eine klare Sache! Eine klare Angelegenheit? Wohl kaum! Bis zur 36. Minute verteidigten die Roosters am Dienstagabend in der SAP Arena ein 1:1-Unentschieden. Ja, die Adler hatten die Partie bis dahin bestimmt, aber zu wenig aus ihren Möglichkeiten gemacht. Dass sie mit einer 4:1-Führung in die zweite Pause gehen und damit den Grundstein für den 6:2 (1:1, 3:0, 2:1)-Sieg

...