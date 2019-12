Nach dem Rückstand wendet sich das Blatt doch

Am vierten Spieltag der badischen Oberliga landete der Schachclub BG Buchen beim SC Untergrombach nach einem weit über sechs Stunden dauernden Wettkampf einen hart erkämpften und letztendlich glücklichen 4,5:3,5-Erfolg und liegt mit 8:0-Mannschaftspunkten hinter dem nicht aufstiegsberechtigten Tabellenführer OSG Baden-Baden III und dem haushohen Meisterschaftsfavoriten SC Ötigheim mit der schlechteren Brettpunktwertung auf Rang drei. Zum viertplatzierten SC Viernheim II, den die Odenwälder im nächsten Heimkampf am 19. Januar erwarten werden, beträgt der Abstand ganze vier Zähler. Beide Teams waren angetreten, den Klassenerhalt möglichst früh zu sichern. Insofern hatten die mit 3:3-Zählern ausgestatteten Gastgeber acht Titelträger aufgeboten (zwei Großmeister an den vorderen Brettern) und wollten unbedingt etwas Zählbares holen.

Doch die Buchener zeigten wenig Respekt vor der aufgebotenen Acht und lieferten an fast allen Brettern einen Kampf auf Biegen und Brechen. Der sonntägliche Wettkampf sah nach etwa drei Stunden Spielzeit günstig für Buchen aus, doch kippte diese Einschätzung zwischen der vierten und fünften Stunde, und es sah danach ziemlich hoffnungslos aus, ehe sich nach fast sechs Stunden das Blatt wendete und die zwei Punkte etwas glücklich in den Odenwald mitgenommen wurden. Zunächst remisierte Buchens FM Arndt Miltner (an Brett 7 mit dem in den ersten drei Runden dreifach erfolgreichen FM Bernd Schneider). Aber dann flogen in den übrigen Partien die Fetzen, und die Gegner sprangen sich richtiggehend an – vor allem an den drei Spitzenbrettern stockte mehrfach unter den Zuschauern der Atem. Als Erster setzte sich an Brett acht Bernhard Greis durch. Er spielte erfolgreich eine wahre Glanzpartie wie aus einem Guss, indem er gegen FM Hans Wiechert positionell eine Figur opferte und die gegnerischen Figuren samt König unkoordiniert umherirren ließ. Am überzeugendsten war der Sieg von Buchens Neu-FM Matthias Becker an Brett fünf, weil er FM Jochen Kountz aus der Eröffnung überspielte. Auch Jürgen Kettner (an Brett sechs gegen den jahrzehntelangen badischen Spitzenspieler FM Thomas Raupp) hatte mit Schwarz eine Kampfstellung auf dem Brett, in der auf verschiedenen Seiten angegriffen wurde. Es lag für Kettner ein Opfer in der Luft, jedoch wählte er das etwas zu früh und der routinierte Gegner verteidigte sich souverän und strich den Anschlusstreffer ein. Es folgte der Ausgleich für die Gastgeber, als an Brett zwei IM Henryk Dobosz gegen Großmeister Davor Rogic eine vier Stunden lang auf des Messers Schneide stehende Partie verlor, da der GM weitergerechnet hatte. Es folgte ein nach großem Kampf errungenes Unentschieden von Buchens GM Mihajlo Stojanovic am Spitzenbrett. Er hatte gegen den ukrainischen GM Yuri Solodovnichenko eine gedrückte Stellung, war in haarsträubender Zeitnot und lebte über zehn Züge lang nur noch von der 30 Sekunden-Zeitgutschrift, die man pro Zug erhält. Als er nach großem Fight das Remis erreicht hatte, stand es 3:3 und nach über fünf Stunden Spielzeit erhoffte man sich in den beiden verbleibenden Partien im Kühnsten eigentlich nur noch maximal ein Mannschaftsunentschieden.

An Brett drei spielte für die Odenwälder Gäste IM Amadeus Eisenbeiser gegen den badischen Meister FM Vladimir Podat, gegen den er beim Buchener Kurz-Open im September remisiert hatte. IM Eisenbeiser kam vorteilhaft aus der Eröffnung, ließ jedoch auch aktives Spiel zu, so dass der Ausgang der Partie wieder offen war. An Brett vier stand IM Etienne Mensch schließlich mit einem Minusbauern und einem schlechten Läufer da, so dass man hier von einer Niederlage ausgehen konnte. Doch das Blatt wendete sich zugunsten der Buchener: IM Eisenbeiser blieb nervenstark und zwang seinen entnervten Gegner nach sechs Stunden zur Aufgabe. Schlussendliche wurde der wie ein Löwe kämpfende IM Etienne Mensch mit seinem Unentschieden zum Matchwinner für 4,5:3,5-Sieger SC BG Buchen, denn er spielte gegen FM Dr. Joachim Sieglen in der positionell problematischen Position dermaßen tricky und dynamisch, dass am Ende sogar der Untergrombacher die Punkteteilung ansteuerte. eb

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 11.12.2019