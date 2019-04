Nach den Erfolgen nominiert für die Weltmeisterschaft

Auch beim zweiten European Sumo Championship Qualifikationsturnier in Vinni in Estland holte die Ausnahmeathletin Johanna Schumann von der Judo-Abteilung des TSV Tauberbischofsheim abermals die Bronzemedaille in der Gewichtsklasse bis 80 Kilogramm und den fünften Platz in der Open-Kategorie.

Rund 200 Sumotoris aus Aserbaidschan, Deutschland, Georgien, Italien, Norwegen, Polen, Ukraine und Gastgeberland waren in Vinni in Estland angetreten, um weitere Ranglistenpunkte zu sammeln für die Qualifikation zu den World-Games. Insgesamt hatte der Deutsche Sumo-Bund fünf Frauen und fünf Männer nach Estland entsandt. Immerhin gab es für die deutschen Teilnehmer zweimal Gold, zweimal Silber, viermal Bronze sowie zwei fünfte Plätze. In der Nationenwertung belegte Deutschland nach der Ukraine den zweiten Platz. Für Johanna Schumann lief es in der Gewichtsklasse bis 80 Kilogramm in der Vorrunde hervorragend. Im Halbfinale traf sie dann auf ihre Nationalkameradin Kerstin Schmidtsdorf. Durch eine Unachtsamkeit unterlag die TSVlerin. Im Kampf um die Bronzemedaille ging Johanna Schumann wieder souverän als Siegerin gegen Vladlena Steptsenko aus Estland von der Wettkampfmatte (Dohyo) und holte sich damit weitere wichtige Ranglistenpunkte. Die TSV-Athletin hatte aber noch nicht genug, denn sie startete auch in der Open-Kategorie. Am Ende reichte es hier für einen fünften Rang nach drei Siegen und zwei Niederlagen.

Das Neueste hat uns gerade erreicht, die TSV Athletin ist aufgrund der Leistungen für die Weltmeisterschaft im Oktober auf Honolulu/USA nominiert worden. jotef

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 03.04.2019