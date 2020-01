Nach der Pause lief es rund

Fraport Skyliners Juniors – TG s.Oliver Würzburg 67:99 (18:24, 20:22, 19:33, 10:20)

Würzburg: Hunt (28 Punkte/3 Dreier), F. Fischer (20), Albus (11/3), Pipiras (11/1), Hadenfeldt (9/1), Weitzel (7), Stechmann (6), Eisenberger (6), Jaschewski (1), Leonhardt.

Zuschauer: 256

Gut 70 Würzburger Anhänger waren dabei: Mit großem Fan-Support ist die TG s.Oliver Würzburg auswärts ins neue Jahr gestartet und hat sich in Frankfurt bei den Fraport Skyliners Juniors für die Niederlage im Hinspiel revanchiert. Top-Scorer beim nie gefährdeten 99:67-Sieg in Frankfurt am 14. Spieltag der 2. Basketball Bundesliga ProB waren Cameron Hunt und Fynn Fischer.

Die Gastgeber starteten deutlich besser in die Partie und führten nach zwei Minuten bereits mit 10:1. „Wie erwartet lief es bei uns nach der zweiwöchigen Pause noch nicht ganz rund. Die Frankfurter haben dagegen in der Anfangsphase auch jeden Wurf getroffen“, so TG-Headcoach Eric Detlev. Ab der dritten Spielminute bekamen die Unterfranken das Nachbarschafts-Duell der Bundesliga-Farmteams zusehends besser unter Kontrolle und drehten noch vor Ende des ersten Viertels den Spielstand.- Fynn Fischer erzielte zehn seiner zwanzig Punkte während der Aufholjagd, die einen Sechs-Punkte-Vorsprung nach zehn Minuten brachte (18:24).

Nach einem ausgeglichenen zweiten Abschnitt machten die Gäste alles klar: Die zweite Hälfte ging mit 53:29 an die TG s.Oliver Würzburg, der zehnte Saisonsieg zu keinem Zeitpunkt mehr in Gefahr.

Weiter geht es für das Farmteam von s.Oliver Würzburg am Samstag, 11. Januar, zuhause: Um 20.15 Uhr ist die zweite Mannschaft des Deutschen Meisters FC Bayern München in der Feggrube zu Gast. pw

