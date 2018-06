Nach Ermüdungsbruch zur EM nach Berlin

Anzeige

Die Langstrecklerinnen Alina Reh vom SSV Ulm und Anna Gehring vom ASV Köln haben bei einem Meeting in Regensburg über 10 000 Meter die Norm für die Leichtathletik-Europameisterschaften in Berlin geschafft.

Mit ihrem Sieg in 32:17,17 Minuten feierte die 21-jährige Reh nach einer Verletzungspause wegen eines Ermüdungsbruchs in der rechten Wade ein erfolgreiches Comeback. Im ersten 10 000-Meter-Rennen ihrer Karriere auf der Bahn blieb Reh deutlich unter der für die EM (6. bis 12. August) geforderten Zeit von 32:55 Minuten. Auch Gehring unterbot die Norm in 32:20,37 Minuten klar und lief auf Rang zwei.

Damit verdrängten Reh und Gehring die beiden Konkurrentinnen Sabrina Mockenhaupt und Miriam Dattke von den EM-Startplätzen. „Ich habe mich gut gefühlt. Und die Bedingungen waren einfach top“, sagte Reh. dpa