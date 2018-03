Nach hartem Kampf: Kerber zieht im Viertelfinale

Anzeige

Miami (dpa) - Angelique Kerber hat beim Tennis-Turnier in Miami nach hartem Kampf das Viertelfinale erreicht. Die Weltranglisten-Zehnte aus Kiel bezwang die Chinesin Yafan Wang nach spannendem Verlauf und fast drei Stunden Spielzeit mit 6:7 (1:7), 7:6 (7:5), 6:3.

Allein der erste Satz währte länger als eine Stunde, da sich Kerber fünf Doppelfehler leistete und eine 5:3-Zwischenführung nicht zum Satzgewinn ausbauen konnte. Für die 30 Jahre alte Linkshänderin war es der insgesamt 21. Sieg in diesem Jahr, nachdem sie zuvor in Miami schon die Schwedin Johanna Larsson und die Russin Anastasia Pawljutschenkowa jeweils in zwei Sätzen ausgeschaltet hatte.

In der Runde der letzten Acht trifft Kerber nun auf Sloane Stephens. Die die US-Amerikanerin hatte zuvor die an Nummer drei gesetzte Spanierin Garbine Muguruza mit 6:3, 6,4 bezwungen. Das noch bis zum 31. März andauernde Turnier in Miami ist mit 8,6 Millionen US-Dollar dotiert.