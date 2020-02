Nach langer Pause in den hohen Norden

Nach der zweiwöchigen Pause aufgrund des Pokalfinales und der Länderspiele geht am Wochenende wieder der Ligaalltag los. Am 21. Spieltag der easyCredit Basketball Bundesliga reisen die Hakro Merlins Crailsheim in den Norden und treffen am Samstagabend (20.30 Uhr, Edel-Optics Arena) auf den Aufsteiger Hamburg Towers. Das Hinspiel gewannen die Crailsheimer mit 101:98, jedoch gestalteten die

...