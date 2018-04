Nach Mobbing-Vorwürfen drohen Schalkes Meyer Konsequenzen

Anzeige

Gelsenkirchen (dpa) - Der FC Schalke 04 und Max Meyer stehen nach den Mobbing-Vorwürfen des Fußballprofis vor einer schmutzigen Scheidung. Nach dem verbalen Rundumschlag gegen die Clubführung des Bundesligisten in einem Interview der «Bild»-Zeitung muss der 22 Jahre alte Nationalspieler mit Konsequenzen rechnen.

Der Verein kündigte eine Reaktion «zu den aktuellen Äußerungen von Max Meyer» noch im Lauf des Tages an. Von einer Geldstrafe bis hin zur sofortigen Suspendierung des am Saisonende ohnehin scheidenden Spielers schien alles möglich.

In dem Interview übte Meyer harsche Kritik an Sportvorstand Christian Heidel, Trainer Domenico Tedesco und Aufsichtsratschef Clemens Tönnies. «Ich wollte einfach nicht mehr bei Schalke bleiben und unter Herrn Heidel arbeiten. Darum geht es», erläuterte der Nationalspieler die Gründe, warum er mehrere Angebote zur Vertragsverlängerung ausgeschlagen habe und seinen Club nach neun Jahren ablösefrei verlässt. «In letzter Zeit fühlt sich das für mich alles nur noch wie Mobbing an», ergänzte der U21-Europameister und Olympia-Silbermedaillengewinner in einer Art Generalabrechnung.