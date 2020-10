Nachdenkliche Töne, aber klare Ziele

Zuzenhausen.Bei aller Vorfreude auf den Europa-League-Start gegen Roter Stern Belgrad am Donnerstag (21 Uhr/live bei Nitro und DAZN) bestimmen die steigenden Corona-Zahlen natürlich auch bei der TSG Hoffenheim den Alltag. „Alles ist gerade nicht so schön, es gibt wieder keine Zuschauer – und wir müssen aufpassen, uns nicht zu infizieren“, erklärte TSG-Torhüter und Vize-Kapitän Oliver Baumann mit nachdenklicher Stimmer in einer Videoschalte vor dem Match, ehe er hervorhob; „Wir sind alle froh, dass die Bundesliga und die Europa League weitergehen – und wir Fußball spielen können. Wir müssen jetzt den Wechsel hinbekommen und auf dem Platz Corona ausblenden, um uns auf das Spiel konzentrieren zu können.“

Über diese Herangehensweise herrscht im TSG-Kader Einigkeit. Die Profis haben schließlich aus nächster Nähe erlebt, wie schnell es in Pandemie-Zeiten mit der Planungssicherheit vorbei sein kann. Ihre Teamkollegen Andrej Kramaric, Kasim Adams und Pavel Kaderabek sind noch immer in Isolation beziehungsweise Quarantäne. „Die Jungs werden weiter getestet, es hängt davon ab, wie diese Tests ausfallen“, sagte Trainer Sebastian Hoeneß, der mit ihnen telefoniert hat, zur Dauer der Abschottung: „Es geht ihnen gut, sie sind symptomfrei.“ Vergrößert werden die Personalsorgen des 38-Jährigen durch den Ausfall der Defensivstützen Benjamin Hübner (Sprunggelenk) und Ermin Bicakcic (Kreuzbandriss). „Das bereitet mir gerade Kopfschmerzen“, räumte der Coach ein. „Bennis Fußverletzung wird besser, aber leider nicht so schnell wie erhofft.“ Dafür hat Havard Nordtveit nach seinem Fußbruch am Mittwoch erstmals wieder komplett am Mannschaftstraining teilgenommen. Nach der bitteren 0:1-Heimniederlage gegen Borussia Dortmund will sich die TSG im Duell mit Roter Stern Belgrad unbedingt zurückmelden. „Wir wollen die Gruppenphase überstehen, das ist unser großes Ziel. Ein Sieg gegen Roter Stern wäre da schon mal wichtig“, betonte Hoeneß. Dabei ist der Respekt vor den Serben groß. „Belgrad ist einfach eine starke Mannschaft, die die Champions-League-Qualifikation nur knapp verpasst hat“, unterstrich er. Weitere Gegner auf dem Weg in die anvisierte nächste Runde sind KAA Gent aus Belgien und der FC Slovan Liberec aus Tschechien.

Besonderes Duell für Gacinovic

Besonders im Fokus steht Hoffenheims Mijat Gacinovic, der zu Serbiens Nationalteam zählt. „Mir ist klar, dass es ein ganz besonderes Spiel für ihn ist“, erklärte Hoeneß. „Ich habe mit ihm natürlich über den Gegner gesprochen. Mijat kennt viele Spieler. Ob er allerdings von Beginn an ran darf oder später als Joker kommt, verrate ich nicht.“ Der Offensiv-Akteur selbst ergänzte: „Die Europa League ist mein Lieblingswettbewerb. Ich freue mich total darauf. Mit Eintracht Frankfurt habe ich in der Vergangenheit super Erfahrungen gesammelt. Aus meiner Sicht haben wir in unserer Gruppe das beste Team.“

