Nachwuchs trifft sicher ins Schwarze

Wieder durchaus erfolgreich beenden die Schützen aus Marbach die Landesmeisterschaften 2019. Die Ausbeute diesmal: zwei Mal Gold, zwei Mal Silber und zwei Mal Bronze. Ausgetragen wurden diese Meisterschaften in den vergangenen Wochen auf der Schießanlagen des Landesleistungszentrum im Pforzheim sowie für den Schüler- und Jugendbereich in Ittersbach (siehe auch weiterer Bericht).

Am erfolgreichsten für den TSV Marbach war Igor Devlikamov (Klasse: Herren II). Er gewann insgesamt vier Medaillen bei fünf Starts in verschiedenen Disziplinen. Jeweils Gold holte er in der Disziplin KK 3x20 Schuss (552 Ringe) sowie KK 3x40 Schuss (1110 Ringe). Eine Bronzemedaille errang er mit dem Luftgewehr und 382 Ringen. Ebenfalls Bronze und somit Platz drei sicherte er sich bei KK Liegendkampf (574 Ringe). Neben ihm freute sich auch Benedikt Schulz (Klasse: Jugend) im Luftgewehr Drei-Stellungskampf über Platz zwei und damit Silber. Eine weitere Silbermedaille ging an Tobias Metzger (Klasse: Junioren II) mit 560 Ringen in der Disziplin KK Liegendkampf. Neben den Medaillengewinnern hatte der TSV Marbach noch weitere fünf Schützen am Start, für die es leider zu keinem Podestplatz reichte. die aber mit guten Ergebnissen und Top-Ten-Platzierungen auf sich aufmerksam machten. Nach Abschluss der Landesmeisterschaften können sich die Schützen nun auf die bevorstehenden Aufgaben vorbereiten. Dazu zählen unter anderem die deutschen Meisterschaften Ende August, die auf der Olympia Schießanlage in München stattfinden. Welche Schützen daran Teilnehmen dürfen, wird sich erst in den nächsten Tagen herausstellen, wenn die Zulassungszahlen dafür bekannt sind. tsv

