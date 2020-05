Nada beginnt wieder mit den Kontrollen

Bonn.Die Nationale Anti-Doping-Agentur (Nada) nimmt die klassischen Urin- und Blutkontrollen im Training und Wettkampf wieder auf. Dies teilte die Nada am Montag mit. Bereits am Wochenende habe die Agentur Kontrollen in der 1. und 2. Bundesliga unter den geltenden Hygiene- und Abstandsstandards vorgenommen. Seit knapp zwei Monaten hatte die Nada das Doping-Kontrollsystem weitgehend heruntergefahren.

„Mit Wiederaufnahme klassischer Dopingkontrollen wird die Nada zudem alle Möglichkeiten ausschöpfen, um auch den Zeitraum ohne herkömmliche Kontrollen genau zu untersuchen“, hieß es. Die Analytik biete verschiedene Möglichkeiten, unter anderem im Rahmen des biologischen Athletenpasses und der Re-Analyse langzeitgelagerter Proben, um mögliche abweichende Entwicklungen der letzten Wochen recherchieren zu können.

Pilotprojekt wird weiter verfolgt

Zugleich verfolge die Nada weiter das Pilotprojekt zur Nutzung des Dried-Blood-Spot-Tests (Analyse getrockneter Blutstropfen) im Rahmen der Kontrollmaßnahmen. Die Nada hatte das Projekt im März gestartet, um Athleten während der Pandemie zu unterstützen und sie an der Weiterentwicklung des Kontrollsystems zu beteiligen. dpa

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 19.05.2020