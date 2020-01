Nadal mit Spanien im Halbfinale

Sydney.Trotz einer überraschenden Niederlage im Einzel hat der Weltranglisten-Erste Rafael Nadal (Bild) die spanische Tennis-Auswahl ins Halbfinale des neuen ATP Cus geführt. Ein spannendes Duell mit Belgien entschied der Davis-Cup-Sieger am Freitag in Sydney mit 2:1 für sich. Das entscheidende Doppel gewann Nadal gemeinsam mit Pablo Carreno Busta gegen Sander Gille und Joran Vliegen 6:7 (7:9), 7:5, 10:7. Der Weltranglisten-Zweite Novak Djokovic kämpft mit Serbien gegen Russland um den Einzug ins Endspiel. In einem über weite Teile engen Duell sorgte Djokovic mit dem knappen 4:6, 6:1, 7:6 (7:4) über den Kanadier Denis Shapovalov für die Entscheidung schon nach den beiden Einzeln. Nachdem zuvor Dusan Lajovic gegen Felix Auger-Aliassime 6:4, 6:2 gewonnen hatte und Serbien zum Abschluss auch das Doppel für sich entschied, stand der klare 3:0-Erfolg gegen Kanada fest. dpa (Bild: dpa)

© Mannheimer Morgen, Samstag, 11.01.2020