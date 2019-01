Nadal wartet auf Gegner

Melbourne.Rafael Nadal ist nach zehn Jahren Wartezeit so heiß auf seinen zweiten Australian-Open-Titel wie der Sommer in Melbourne. Mit einer Tennis-Demonstration zog der Spanier in sein fünftes Endspiel Down Under ein und entzauberte im Griechen Stefanos Tsitsipas erneut einen Star der jungen Generation. Nach dem 6:2, 6:4, 6:0 am Donnerstag trifft der 32-Jährige am Sonntag (9.30 Uhr MEZ/Eurosport) entweder auf seinen langjährigen Rivalen Novak Djokovic aus Serbien oder den Franzosen Lucas Pouille.

„Es war ein großes Match, es ist ein großes Turnier. Dieser Platz, dieses Publikum geben mir diese unglaubliche Energie“, sagte der Titelträger von 2009. Sein Gegner wird am heutigen Freitag (9.30 Uhr MEZ/Eurosport) ermittelt.

Neue Nummer eins

Bei den Damen erreichten Naomi Osaka als erste Japanerin und Petra Kvitova als erste Tschechin seit 28 Jahren das Endspiel am Samstag (9.30 Uhr MEZ/Eurosport). US-Open-Siegerin Osaka verhinderte mit dem 6:2, 4:6, 6:4 über Karolina Pliskova ein rein tschechisches Finale und greift nach ihrem zweiten Grand-Slam-Titel in Folge. Zudem hat die 21-Jährige wie Kvitova die Chance, die neue Nummer eins der Welt zu werden. Die zweimalige Wimbledonsiegerin stoppte zuvor bei 40 Grad mit 7:6 (7:2), 6:0 die amerikanische Überraschungs-Halbfinalistin Danielle Collins. dpa

