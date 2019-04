Nächstes Duell bei Ferrari

Shanghai.Sebastian Vettel gab sich weder beunruhigt, noch besorgt, sein Teamkollege gab die heikle Frage nach der Nummer 1 bei Ferrari mit einem Lächeln an den Teamchef weiter. „Ich treffe die Entscheidung nicht“, betonte Leclerc, während der verantwortliche Mattia Binotto angelehnt an eine Ecke in der Teamunterkunft des italienischen Formel-1-Rennstalls aufmerksam den Ausführungen des Monegassen lauschte – und schwieg.

Das brisante Teamduell der Scuderia soll auf der Strecke ausgefahren werden. „Letztlich wollen wir uns gegenseitig schlagen, das ist in jedem Team so. Wir haben einen guten und richtigen Kompromiss gefunden, wie wir gegeneinander fahren“, sagte Leclerc. Der 21-Jährige bestreitet seine erste Saison für Ferrari in der Motorsport-Königsklasse.

„Auf der Strecke gegeneinander“

„Man muss ganz klar unterteilen: Auf der Strecke fährt man gegeneinander. Ansonsten darf man nicht vergessen, dass man miteinander arbeitet“, sagte Vettel. Der 31-Jährige will in seinem fünften Jahr endlich auch mit der Scuderia den Titel gewinnen. Wer wird sich durchsetzen? Vettel kann bisher 52 Grand-Prix-Siege und vor allem vier WM-Titel vorweisen. Sein Vertrag endet nach der nächsten Saison.

Leclerc fuhr zuletzt in Bahrain seine erste Pole Position ein und schickt sich an, sich als jüngster Sieger von Ferrari zu verewigen. Er steht für die Zukunft und liegt im Klassement vier Punkte vor Vettel. Der gebürtige Heppenheimer liegt vor dem großen Jubiläumsrennen am Sonntag mit dem Großen Preis von China einen Platz dahinter. Extra-Druck verspürt Vettelnicht. Sie stünden in Hinsicht auf Null vor diesem Wochenende. „Schauen wir mal, wo wir danach stehen“, meinte Vettel. dpa

