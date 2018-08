Nate macht allein fünf Touchdowns

Die Chance, sich die neunte Süddeutsche Meisterschaft vorzeitig und vor heimischem Publikum sichern zu können, ließen sich die Schwäbisch Hall Unicorns am Samstag im „Optima“-Sportpark nicht entgehen. Mit 65:23 landeten sie vor 1 768 Zuschauern einen deutlichen Erfolg gegen die Allgäu Comets.

„Ich bin stolz auf Euch“, rief Halls Head Coach Jordan Neuman seinen Spielern zu, als sie sich nach dem Spiel um ihren Cheftrainer versammelten. Wenige Minuten vorher hatten die Schwäbisch Hall Unicorns das Spiel gegen die Allgäu Comets klar mit 65:23 gewonnen und damit zum neunten Mal in der Vereinsgeschichte und zum achten Mal in direkter Folge den Titel des Süddeutschen Meisters nach Schwäbisch Hall geholt. Es sollte der Tag von Nate Robitaille werden, der insgesamt fünf Touchdowns erzielte, vier davon im zweiten Viertel. Obwohl den Hallern mit Jerome Manyema und Danny Washington zwei wichtige Säulen des Laufangriffs verletzungsbedingt fehlten, zeigten sie auch in dieser Disziplin eine gute Leistung. Maurice Schüle und Jannis Fiedler füllten die Lücken. Hinzu kam, dass der erst 18-jährige Runningback Luis Bendel aus der Haller U19 am Samstag ein starkes Debüt im GFL-Team gab. „Wir haben gut angefangen, haben ein paar Big Plays gemacht und konnten in der zweiten Hälfte viele unserer Backups einsetzen“, sagte Jordan Neuman nach dem Spiel. axe

