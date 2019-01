Nathalie Weinzierl erreicht gerade noch das EM-Finale

Minsk.Die deutschen Eiskunstläuferinnen sind enttäuschend in die Europameisterschaft in Minsk gestartet. Trotz Patzer und Stürze im Kurzprogramm erreichten die deutsche Meisterin Nicole Schott (Oberstdorf) und die Mannheimerin Nathalie Weinzierl mit den Plätzen 19 und 24 immerhin noch das Kür-Finale der besten 24 Läuferinnen am Freitag. Eine nahezu perfekte Darbietung zeigte die russische Olympiasiegerin und Titelverteidigerin Alina Sagitowa, die mit 75,0 Punkten die Führung vor Sofia Samodurowa (Russland/72,88) und Alexia Paganini aus Finnland (65,64) übernahm.

Die 22 Jahre alte Schott konnte nur den dreifachen Toeloop stehen, schaffte aber die Dreifach-Dreifach-Kombination des Sprunges nicht und stürzte beim Doppel-Axel. „Ich weiß nicht, warum es so gelaufen ist“, rätselte Schott, die zumindest im internen Wettstreit um das einzige Damen-Ticket für die WM im März in

Saitama/Japan mit 50,68 Punkte vorne liegt.

Die Mannheimerin Weinzierl geht nach einer überdrehten Toeloop-Kombination und Stürzen beim Doppel-Axel und dreifachen Lutz mit 46,09 Punkten in die Kür. dpa

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 24.01.2019