Nationalspieler aus Slowenien kommt

Der Slowene Jan Span wechselt vom Champions League-Klub Olimpija Ljubljana zu Basketball-Bundesligist Hakro Merlins Crailsheim. Der 26-jährige slowenische Nationalspieler (1,87 Meter groß) lief in der vergangenen Saison in drei Wettbewerben auf und überzeugte durch konstant gute Leistungen. Mit dieser Neuverpflichtung der Crailsheimer steht auch fest, dass Frank Turner in der kommenden Bundesliga-Saison nicht mehr für die Merlins auf dem Parkett stehen wird.

Neben dem bereits feststehenden Verbleib von DeWayne Russell ist die personelle Situation auf der Spielmacher-Position geklärt. „Jan Span hat verschiedene Qualitäten. Er ist kreativ, ein guter Shooter und bewegt sich stark auch ohne Ball - genau die Kombination, die wir gesucht haben“, sagt Merlins-Trainer Tuomas Iisalo.

Champions League gespielt

Span wurde 2018 mit Petrol Olimpija Meister und belegte in der vergangenen Saison den zweiten Platz. Nicht nur national (12 Punkte und 5,5 Assists bei durchschnittlich 26 Spielminuten) trat er als Leistungsträger auf. In der Champions League legte er in zehn Spielen im Schnitt 13,5 Punkte auf und verteilte zudem 3,8 Assists. Außerdem bringt er Erfahrungen aus der slowenischen Nationalmannschaft mit. „Es war uns wichtig, einen talentierten, fleißigen Spieler zu finden, der zu unserem Teamkonzept und den anderen Spielern passt. Insbesondere die Synergie zwischen DeWayne war ein wichtiger Faktor, da beide eine große Rolle in unserem Team einnehmen werden“, ergänz Iisalo.

Somit ist auch sicher, dass Frank Turner Crailsheim verlassen wird. Turner stieg mit den Merlins auf, schaffte den Klassenerhalt und kam auf durchschnittlich 13 Punkte und 6,2 Assists in zwei Spielzeiten.

Auf der Suche nach einem „Zweier“

Ingo Enskat, der Sportliche Leiter der Merlins, gab neben der Verpflichtung von Span, abschließend noch einen kurzen Ausblick auf die restlichen Wochen bis zum Beginn der Preseason ab. „In Sachen physischer Präsenz und Athletik wird Jan uns mit seiner Übersicht neue Möglichkeiten eröffnen. Deshalb sind wir sehr froh, dass wir Jan von unserem Programm begeistern konnten. Damit sind neun der zehn Positionen unserer Profispieler besetzt. Aktuell gilt es jetzt noch die Position „2“ zu besetzen. Da wir in diesem Sommer schon sehr weit in unseren Planungen vorangeschritten sind, können wir jetzt ohne Druck den Markt genau sondieren. Die Wochen nach der Summer League in Las Vegas können auf dem Spielermarkt immer noch einmal zusätzliche Impulse bringen. Wir denken, dass wir dieses Jahr bereits eine sehr gute Basis gelegt haben und das eine, entscheidende Puzzlestück zu finden, dem wird in den letzten Wochen nun all unsere Energie gelten.“ anu

© Fränkische Nachrichten, Montag, 15.07.2019