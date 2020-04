Nationalspieler sammeln Spenden

München.Die Eishockey-Silbermedaillengewinner Dominik Kahun und Moritz Müller setzen in der Corona-Krise ein Zeichen. Kahun unterstützt ein Kinderhospiz in München und hat 6200 Euro gespendet – für jeden seiner Scorerpunkte in dieser Spielzeit 200 Euro. Mit seiner Spendenaktion „Kahun kämpft für Kinderherzen“ hofft der 24-Jährige von den Buffalo Sabres, bis Ende April 15 000 Euro zu sammeln. Bei 13 520 Euro stand die Spendenaktion am Montagmittag.

Müller will mit einer Online-Plattform dazu beitragen, kleine Unternehmen zu retten. Läden oder auch Restaurants können dort auf Probleme aufmerksam machen und aufzeigen, wie geholfen werden kann. dpa

