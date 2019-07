Nationalspieler schwer verletzt

Belgrad.Der frühere NBA-Basketball-Profi Ognjen Kuzmic (Bild) ist bei einem Autounfall schwer verletzt worden. Wie sein Verein Roter Stern Belgrad mitteilte, erlitt der 29 Jahre alte serbische Nationalspieler bei dem Unfall am Samstag in Bosnien schwere Kopf- sowie Brustverletzungen und wurde in ein Krankenhaus nach Belgrad verlegt. Ein Freund, der mit ihm im Auto saß, wurde ebenfalls schwer verletzt. Zwei weitere Männer, die in den anderen beteiligten Autos saßen, erlitten leichte Verletzungen.

Nach Medienberichten soll Kuzmic nicht lebensbedrohlich verletzt sein, er liege aber im Koma. Nach Informationen des RTS-Netzwerkes sollen sein Ober- und Unterkiefer gebrochen sein. Eine Gehirnschwellung habe er aber offenbar nicht. Der 2,13 Meter große Kuzmic war 2013 in die nordamerikanische Profi-Liga NBA gewechselt und hatte 2015 mit den Golden State Warriors den Titel geholt. dpa

