Neue Bestechungsvorwürfe gegen WM-Gastgeber

New York.Zweieinhalb Jahre vor der WM in Katar werden der Gastgeber und die FIFA von Details im US-Prozesskrimi erschüttert. Bestechung von vier Ex-Funktionären, verschwörerische Mails, Zahlungen über Strohfirmen in der Karibik: So deutlich wie nie skizziert die Staatsanwaltschaft den angeblichen Betrug bei den WM-Vergaben an Russland 2018 und Katar 2022.

Nach mehr als 40 Anklagen im FIFA-Korruptionsskandal setzen die Anschuldigungen Katar unter Druck. Eine Neuvergabe ist aber unrealistisch. Die FIFA kündigte an, weitere Informationen des US-Justizministeriums einholen zu wollen und versprach weiterhin „vollständige Kooperation“. Die Organisatoren im Wüstenstaat äußerten sich zunächst nicht, zuletzt hatten sie Vorwürfe zurückgewiesen.

In der Anklage vor einem Bundesgericht in Brooklyn, die am Montag veröffentlicht wurde, wird drei Medienrechtehändlern und einem Unternehmen aus Uruguay Überweisungsbetrug und Geldwäsche vorgeworfen. Zündstoff findet sich aber auch in den weiteren Unterpunkten.

Demnach sollen drei südamerikanische Funktionäre Gelder für ihre Stimme an Katar erhalten haben: Der inzwischen gestorbene Nicolás Leoz, damaliger Chef des südamerikanischen Kontinentalverbands; Ricardo Teixeira, Ex-Fußballchef Brasiliens, der wegen anderer Delikte lebenslang gesperrt wurde; und ein namentlich nicht genannter Mitverschwörer, der hohe Positionen in der FIFA und dem argentinischen Fußball innehatte.

„Bei Korruption kommt es immer darauf an, dass eine Zahlung mit einer Handlung in Verbindung gebracht wird. Da sind wir keinen Schritt weiter“, sagte Anti-Korruptionsexpertin Sylvia Schenk. „Es fehlt an Fakten: Wer hat wie viel gezahlt und wie war die Verknüpfung.“

Zahlungen an Jack Warner

Auch mit einer Neuvergabe rechnet die Leiterin der Arbeitsgruppe Sport bei Transparency International Deutschland nicht: „Aufgrund der finanziellen Folgen und der zu erwartenden Dauer des Verfahrens würde jedes Gericht der Welt zur Entscheidung kommen, dass dies nicht rückabgewickelt wird.“

Bereits vor knapp zweieinhalb Jahren hatte Alejandro Burzaco, Ex-Chef einer argentinischen Sportmarketingfirma, ausgesagt, dass der frühere FIFA-Vize Julio Grondona bei der Vergabe an Katar mehr als 800 000 Euro erhalten haben soll. Gianni Infantino hatte darin keinen Anlass für neue Schritte gesehen: „Unglücklicherweise gibt es eine schlechte Vergangenheit. Wir müssen lernen und nach vorne schauen“, sagte der FIFA-Chef 2017.

Auch um die Vergabe der WM 2018 an Russland gibt es schwere Vorwürfe. Laut Anklage soll der mittlerweile lebenslang gesperrte Jack Warner fünf Millionen US-Dollar Schmiergeld erhalten haben. Der Name des Ex-FIFA-Vizes aus Trinidad und Tobago tauchte auch im Skandal um die WM 2006 in Zusammenhang mit einem Vertragsentwurf auf. Ein Kremlsprecher wies die Vorwürfe „kategorisch zurück“. Auch der Ex-Chef des russischen WM-Organisationskomitees, Alexej Sorokin, betonte, man habe keine Funktionäre gekauft. dpa

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 08.04.2020