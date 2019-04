Neue Gesichter im Aufsichtsrat

Bei der Sporthilfe gibt es neue Gesichter in Aufsichtsrat, Stiftungsrat und Vorstand. In seiner 42. Sitzung hat sich der Aufsichtsrat der Deutschen Sporthilfe in Frankfurt am Main neu konstituiert und aus seinem Kreis die Vorsitzenden und Stellvertreter gewählt. Alter und neuer Vorsitzender ist Werner E. Klatten, der in seine vierte Amtszeit geht. Seine Stellvertreter sind weiterhin Franziska van Almsick und Dr. Michael Beckereit. Das teilte die Sporthilfe mit.

Klatten habe zwei neue Mitglieder im Aufsichtsgremium der Sporthilfe begrüßen können: Joachim Müller, Mitglied des Vorstands der Allianz Deutschland AG, dem neuen Nationalen Förderer der Deutschen Sporthilfe, und Tim Scharwath, Mitglied des Vorstands der Deutsche Post AG. Die weiteren Mitglieder des Aufsichtsrats. unter anderem DOSB-Präsident Alfons Hörmann, wurden Ende vergangenen Jahres vom Kuratorium in ihren Ämtern bestätigt. Der Aufsichtsrat ist für vier Jahre gewählt.

Der Stiftungsrat der Sporthilfe wurde vom Aufsichtsrat neu berufen. Neuer Vorsitzender wird der ehemalige Sprecher der Geschäftsführung von PwC, Prof. Dr. Norbert Winkeljohann. dosb

