Neue Impulse und Ideen

Erstmals kooperieren der Badische Sportbund Nord und der Sportbund Pfalz auch im Bildungsbereich. Im Rahmen des Kongresses Mitgliedergewinnung am 7. April in Speyer arbeiten die beiden Sportverbände länderübergreifend zusammen. Der Kongress findet von 9 bis 18 Uhr in der Deutschen Universität für Verwaltungswissenschaften (Freiherr-vom-Stein-Straße 2, 67346 Speyer) statt.

Hinter der Zusammenarbeit steckt das gemeinsame Ziel beider Sportbünde, die Vereine mit entsprechenden Bildungsangeboten zu fördern und damit zu stärken. Gerade das elementare Thema „Mitgliedergewinnung“ ist verstärkt ein Problemfeld vieler Vereine – auch über Landesgrenzen hinweg. Daher war es die logische Konsequenz, in diesem Bereich die Stärken zu bündeln und den Sportvereinen in Nordbaden sowie in der benachbarten Pfalz eine gemeinsame Hilfestellung anzubieten.

Entstanden ist die enge Zusammenarbeit der beiden Sportbünde im Rahmen des Projekts Sportverein 2020. Das Projekt existiert seit 2014 mit der BASF und weiteren Partnern aus der Wirtschaft. Es hat zum Ziel, die Sportvereine in der Metropolregion Rhein-Neckar zu stärken. Seit 2017 liegt der Schwerpunkt auf Kooperationen, um dadurch mehr Mitglieder und mehr Vielfalt zu erreichen. Aus dem Projekt Sportverein 2020 entwickelten sich zahlreiche Folgeprojekte, unter anderem der gemeinsame Kongress.