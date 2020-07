Neue Spielstätte rückt jetzt näher

Der Crailsheimer Gemeinderat hatte beim Thema „Stadthalle“ eine schwierige Entscheidung zu fällen. Es gab zwei Optionen: Entweder eine neue Stadthalle auf dem Volksfestplatz zu bauen oder den Hangar zu kaufen. Die deutliche Mehrheit der Gemeinderäte (27:9 Stimmen) entschied sich für den Kauf des Hangars, sodass Basketball-Bundesligist Hakro Merlins Crailsheim nun mit Zuversicht in Richtung einer neuen Spielstätte in ihrer Heimatstadt blicken können. Dies sei im Hinblick auf die weitere Entwicklung des Vereins ausschlaggebend.

Seit Jahren spielen die Crailsheimer in der Arena Hohenlohe in Ilshofen. Die Kosten für die Inbetriebnahme der eigentlichen Rinderauktionshalle für Bundesliga-Basketballspiele haben sich über die Jahre in die Millionen Euro gesteigert. Außerdem sind die Hospitality und Zuschauer-Kapazitäten stark begrenzt. Die Entwicklung der Merlins, die sportlich in der vergangenen Saison ihr bestes Ergebnis der Vereinsgeschichte erzielt hatten, würde ohne neue Halle ins Stocken geraten.

Generell betonten die Basketballer stets, dass es sich bei dem Bau der Halle nicht um ein reines Merlins-Projekt handle, sondern vielmehr um ein Crailsheim-Projekt. „Der erste Schritt ist gemacht. Nun liegt es in unseren Händen, das gesamte Umfeld positiv zu beeinflussen und die nächsten Schritte gemeinsam zu gehen. Das gesamte Vorhaben ist kein Merlins-Projekt, sondern ein Projekt für die ganze Region, die auf Crailsheim ausstrahlt“, sagt Geschäftsführer Martin Romig. Es soll eine Multifunktionsarena werden, von der die gesamte Region profitieren würde. Es sei ein einmaliges Projekt, das ein Meilenstein in der Geschichte Crailsheims wird. Eine solche Halle würde der Horaffenstadt mehrere Türen öffnen und sie deutlich attraktiver machen.

Das Potenzial des Hangar-Areals suche deutschlandweit seinesgleichen. Mit diesem Standort müssen sich die Merlins und die ganze Region bei Vergleichen mit anderen keinesfalls verstecken.

Nach der Entscheidung des Crailsheimer Gemeinderates können die Merlins nun tatsächlich aufatmen und in die genauen Planungen für die Basketballhalle auf dem Hangar-Areal einsteigen. Die Kosten für die bundesligataugliche Halle werden auf 10 Millionen Euro geschätzt. „Wir haben bereits die erste Investoren-Zusage. In den kommenden Wochen werden wir uns mit einigen Partnern an einen Tisch setzen und über das Projekt sprechen“, fügt Romig hinzu. anu

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 25.07.2020