Neue Sportarten in den Startlöchern

Möglicherweise werden die European Championships in München im Jahr 2022 größer als bislang gedacht. Weitere Sportarten erwägen eine Teilnahme an dem Event. Für sie gibt es eine positive Nachricht aus Bayern.

Die bislang für fünf Sportarten ausgelegten European Championships 2022 in München könnten Zuwachs bekommen. Der Stadtrat verständigte sich in dieser Woche darauf, weitere Events zuzulassen. Laut der „Süddeutschen Zeitung“ könnten Beachvolleyball, Klettern, Kanu und Tischtennis bei der Veranstaltung mit mehreren gleichzeitig stattfindenden Europameisterschaften dazukommen. Nach dpa-Informationen soll in dieser Frage bis Ende Mai Klarheit herrschen.

Nach aktuellem Stand sind für das Event vom 11. bis zum 21. August 2022 fünf Europameisterschaften in der bayerischen Landeshauptstadt eingeplant. Dabei handelt es sich um Leichtathletik, Radsport, Turnen, Rudern und Triathlon. Der Stadtrat in München hatte das Thema am Mittwoch auf der Tagesordnung. Dabei ging es auch darum, wie „grün, sozial, ökologisch und nachhaltig“ die European Championships sein werden.

Im Sommer 2018 fanden in Berlin und Glasgow erstmals European Championships als Bündelung von kontinentalen Titelkämpfen statt. 2022 ist München 50 Jahre nach den Olympischen Spielen wieder Gastgeber für eine international bedeutende Sportgroßveranstaltung. dpa

