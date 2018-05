Neuer absolviert Torwarttraining mit voller Belastung

Anzeige

Am Freitag werden weitere sieben Spieler aus dem vorläufigen WM-Kader, darunter die Weltmeister Mats Hummels und Thomas Müller, als Nachzügler in Italien erwartet. Toni Kroos wird das 27-köpfige Aufgebot erst nach dem Champions-League-Finale mit Real Madrid gegen den FC Liverpool komplettieren. Die DFB-Auswahl bereitet sich bis zum 7. Juni in Südtirol auf die am 14. Juni beginnende WM-Endrunde vor. Bis zum 4. Juni muss Löw noch vier Akteure aus dem Kader streichen.